Le désormais ex boss de Blizzard vient d'avoir une illumination : pourquoi ne pas intégrer un système de "pourboire" dans les jeux solo pour si on le souhaite donner une récompense supplémentaire aux développeurs ?



Alors il dit bien les choses en établissant clairement que 70$ (80 chez nous), c'est déjà beaucoup, et que cela resterait au bon vouloir de chacun s'il a adoré l'expérience, mais le monde étant ce qu'il est, il oublie que :



1) On ne sait pas où ira l'argent (à l'éditeur ? aux développeurs mais lesquels ?)



2) Si le système fonctionne, plus d'un éditeur arrêtera de donner des primes aux employés sur le Meta et le nombre de ventes ("Bah ouais, vous avez déjà un pourboire, faîtes pas chier").



3) Si t'apprécie un jeu et que tu veux récompenser les devs, fous une excellente note pour le référencement Meta user, fait de la pub autour de toi et achète si tu veux un deuxième exemplaire pour l'offrir.





Sinon vous pouvez aussi directement mieux payer vos devs et arrêter d'en licencier la moitié à chaque couac dans l'industrie ou parce que les dirigeants ont fait des choix de merde.