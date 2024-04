« Enfin. J’espérais qu’il partirait bientôt parce que c’est le genre de personne qui est capable de soumettre une note contenant un mensonge (avec des preuves) à un tribunal. Je ne l’ai jamais rencontré, mais le nouveau président [de Square Enix] pourrait être une bonne personne. »

X

Voilà un nom que l’on ne pensait plus voir la une des gros titres de la presse, et pourtant. La carrière de Yuji Naka a pris un sacré tournant après l’échec de Balan Wonderworld, puisque l’artiste japonais a été reconnu coupable de délit d’initié lorsqu’il était chez Square Enix. Une condamnation assez lourde qui pouvait l’emmener en prison. Un destin auquel il a échappé malgré l’obligation de payer une amende considérable.Yuji Naka n’avait plus posté de tweets sur son compte X depuis des lustres, mais il a fait son retour hier pour publiquement accuser le producteur de Dragon Quest, Yu Miyake, de parjure. Une déclaration qui a été motivée à la suite de la lecture d’un article relayant le fait que Miyake ne serait désormais plus en charge de Dragon Quest et de la Creative Business Unit 2, pour être « relégué » à la division mobile :