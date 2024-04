Qu'est-ce qu'une édition Ultima ?Les formats Ultima Collection sont des enveloppes graphiques "stand alone" fonctionnant sur le frontend bigbox de Launchbox de manière totalement indépendante : j'ai détourné le principe/mécanisme initial pour faire des Collections entièrement dédiées et en hommage aux sagas cultes. Ils sont quasiment plug and play (reste à intégrer vos Jeux/ROMs) ! En gros ça regroupe tout ce qui est sorti officiellement et officieusement : quand ça existe, les trads, making-of - fan projets et quelques jeux fan free... Création d'une Interface dédiée... Bref, je sors je met les petis plat dans les grand pour donner un aspect véritablement collectionnable et une véritable valeur ajoutée ! Pour le joueur ou le vieux collectionneur qui aurait vendu toute cette collection et qui est frustré de ne pas pouvoir se procurer les originaux, ou qui n'a pas le temps ni les moyens de refaire tout ça difficilement (Et Dieu sait que le les prix des jeux rétro sont devenus complètement fous aujourd'hui !), il est pensé comme une collection physique donc il y a beaucoup de travail de recherche et de conception sur les visuels, les animations (tous les décors ont été animés main) pour sortir quelque chose de proche de ce que un éditeur pourrait le faire !Attention, j'insiste sur le fait qu'il n'y a aucun jeux, juste mon travail.Si on ce projette plus loin..Imaginez qu'un jour Nintendo ce décide à ouvrir un boutique de jeux dématérialisé pour pc /rien n'est impossible aujourd'hui( Microsoft commence à sortir des exclus xbox sur PS5) et bien la Ultima Zelda est toute prête pour ce genre d'exercices !La zelda Ultima en chiffres c'est quoi ?7 ans : 2 ans de reflexion et de test et 5 ans de travail effectifs et d'évolution tout seul en mode autodidacte et au grès de mon skill qui a évolué avec le tempsPlus de 50 backgrounds animé à la main pour les besoins de l'interface !Plus de 45 jeux répertoriés " zelda" avec a chaque fois un théme de lancement /un icone/ J'ai même parfois refais cetaine introQuelque exemple ici :10 vues différentes pour le choix des jeux /changer l'aspect et le background avec une simple touche ambiances etdes postionement très varié.La time line expliquée : The Legend of Zelda a toujours eu une aura mystérieuse dès lors qu’il s’agit de contextualiser ses épisodes… jusqu’à ce que Nintendo nous offre une timeline dans l'art book Hyrule Historia.Retour sur ce qui a alimenter des débats de fan des génèrations durant, avec gametrailers qui avait fais une retrospective en CG il y a 16 ans! magnifique pour l'époque (et les moyens) . Je l'ai remonté pour l'adapter à l'interfaceTemple du temps == Visitez le temple du temps en temps réel sous moteur unrealArt et artefact === De la Master Sword à l'ocarina... Les artefacts et autres objets ou armes de la saga ont marqué à vie tous les joueurs qui ont goûté à la saga ! Ils ont une sacrée aura et quelque chose de familier ! Hommage au créateur par les créateurs avec ces quelques modèles 3D d'artistes du web et l'histoire de l'objet en question.Hyrule Archives and library :Envie de vous renseigner ou d'approfondir vos connaissances sur la saga ? Alors tu es au bon endroit!*Guides stratégiques / carte du monde / EncyclopédieLa saga n'aura plus de secret pour vous après un séjour dans LA Librairie d'Hyrule.Guide : Plus de 10 guides avec possibilité de les lire à tout moment et de les feuilleter avec musique d'ambiance et fonds animés pour le coup ici il ya eu un vrai travail de préservation car les guides sont introuvable enphysique !*Hidden chest : La saga a réussi à se constituer une « fan base » solide, inspirée et impressionnante de fans créateurs de Zelda à travers les générations. Musique, œuvres d'art, court métrage...Les projets les plus fous sont certainement les remakes d'Ocarina of Time !Découvrez à quel point l'univers des fans de la série regorge de créativité et de talent !*4 démos jouables des remakes d'Ocarina of Time avec les dernières versions de Cyzenxlaisse la porte ouverte à une futur communauté qui peut être l'alimentera.Voici une review qui date de l'année derniére (donc avec une ancienne version)Notez que contrairement à ce qui est dit dans la review pas de commercialisation du tout prévue j'envisage de passer par la plateforme "Ulule "à voir si c'est viable! Mais au final je pense que par amour pour la saga ce sera partagée ***Je ne sais pas comment encore ! Priorité à ceux qui ont contribué à son évolution. Mais si un jour tout disparait c'est clairement la boite noir ZELDAMais vous pouvez me soutenir ici : https://www.patreon.com/padcinematic_prodJ'ai fais énormement de choses en 10 ans