La couleur thème de Persona 6 sera le vert.(après le bleu du 3, le jaune du 4 et le rouge du 5)VoilàSelon l'habituel leaker SEGA/Atlus, qui rappelle que le développement a débuté fin 2019 en même temps que la mise en place de Persona 3 Reload et Persona 5 Tactica.Quant à l'annonce, patience, il est probable que Atlus ne lâchera même pas une miette pour laisser toute la com sur Metaphor.

posted the 04/08/2024 at 08:27 AM by shanks