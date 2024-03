Bonjour, j'ai une Switch lite qui souffre du problème de drifts.

Elle a été achetée en décembre 2022 et n'est donc plus sous garantie (je ne retrouve plus la facture en plus ...)

Est-ce que Nintendo répare gratuitement au titre du problème de drift comme ils le font pour les Switch classique ? même si sans facture ?

Merci pour vos réponses.