Yo,Pour les gens intéressés, vous trouverez sur le XBOX Store, des promos pour 3 très bons jeux :GRIP Deluxe Edition, affiché à 4,79 € (aussi en promo sur Switch, à vérifier pour le PS Store) :___________________________________________Huntdown, affiché à 3,99 € (un run and gun présenté ci-dessous)___________________________________________The Eternal Cylinder, affiché à 6,24 €Une p'tite carte cadeau de 5 € récupérée avec les points Rewards, et le jeu sera (ou presque pour The Eternal Cylinder) offert sur XBOX ! Pour les autres, on rappelle que les points Rewards permettent d'avoir une carte Amazon de la valeur de votre choix, vous permettant donc d'acheter des cartes cadeaux pour PS ou Switch et donc de profiter des soldes (pour ces jeux ou d'autres)