Même si c'était des mondes et des époques différentes, je pense qu'il peut être comparé à Socrate. Je voulais dépeindre ses enseignements et sa vie dès que j'ai commencé à travaillé sur Rise of the Ronin. Ce n'était pas qu'un philosophe. Il insistait sur l'importance de passer à l'action.

Pourquoi une telle interdiction ? Eh bien Sony n'a pas vraiment confirmé la raison, mais une récente vidéo de PlayStation avec le directeur du jeu Fumihiko Yasuda est sans doute à l'origine de tout cela. Dans la vidéo, le concepteur visite l'académie Shōkasonjuku à Hagi, au Japon, fondée au XIXe siècle par Yoshida Shōin, un intellectuel qui a inspiré Fumihiko Yasuda :En 1873, le gouvernement japonais de l'empereur Meiji organisait le débat de Seikanron, dans lequel Yoshida Shōin a activement pris part. Le but était de décider si le Japon devait envahir la Corée pour étendre son pouvoir et punir les Coréens des injures proférées à l'encontre de l'empereur Meiji. Yoshida était pour, mais à cette époque, le statu quo a été observé. Cependant, le Japon a finalement annexé la Corée en 1910, Yoshida Shōin est depuis une figure très controversée en Corée du Sud. Lui et son élève Katsura Kogorô sont présents dans le jeu, chose critiquée par les joueurs sud-coréens depuis son annonce.La Corée du Sud sera donc privée de Rise of the Ronin, mais pas le reste du monde.