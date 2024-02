HelloJe possède une PS5, une série S et la Switch.Je comprends pas pk l'image PS5 est autant "grise" par rapport aux autres. Sur des jeux comme Hogwart Legacy ou Calisto Protocol, on dirait qu'il y'a comme un filtre grisou sur l'image....? Jamais eu ce soucis sur Xbox, même la One, avec des couleurs bien péchues.J'ai lu que ça viendrait du HDR de la Play?Ma télé une Panasonic HX800 et je pense pas que ça soit de sa fauteMerci!