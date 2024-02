Suite de mon précédent article,En lien avec des frais de livraison des "consoles d'émulation" chinoises (TVA, douane..) qui peuvent vite chiffrer : j'ai pu voir que le Steam Deck était très intéressant dans ce domaine.Avec Batocera on peut jouer jusque PS2, Xbox, Gamecube, PS3, Switch, Wii U ...Et avec un socle HDMI je pourrais soit jouer sur écran TV ou alors en nomade.J'ai vu que le modèle 256go était à 419 euros.Vous en pensez quoi?

posted the 02/04/2024 at 03:02 PM by segagadreamin