Salut tout le monde,J'aimerais le retour de certains qui ont une console portale "émulation".J'ai pu voir 2 modèles bien différents...Soit la Anbernic RG35XX H : qui fait jusque PS1 / Dreamcast.J'aime bien son look, et son prix (75 euros environ).Mais en cherchant un peu, j'ai pu voir que d'autres modèles plus cher inclus l'émulation PS2/GC.Comme il y a pas mal de jeux PS2/GC que j'aimerais faire, ça me tente bien.. (genre les Sly, Ratchet & Clank..)J'ai vu la Retroid Pocket 4 Pro à 200 euros.Des tests que j'ai pu voir, quasi tous les jeux GC tournent.Un peu moins pour la PS2 mais globalement tout semble bien tourner...Des retours ??Merci