Jeux Video

De la part du Youtuber Shirrako, faute de mieux mais en bref :



- 8 à 10h seulement pour l'histoire principale

- Le scénario reste sympa, les persos aussi et bon humour

- Graphiquement très bon

- Gros couacs de serveurs/lag actuellement en coop

- Encore de gros bugs, obligeant parfois une recharge de save

- Du bon matos suffisamment varié

- Le gros problème est la conception même du jeu : "fade, sans originalité et répétitive"

- Principe de sacs à PV et missions de bourrinage, défense ou escorte en boucle

- Les combats de boss contre la Justice League sont les meilleurs moments mais sont toujours entrecoupés de combats contre des randoms pour faire durer

- Le boss final est un recyclage d'un précédent boss, avec plus de randoms à buter à coté

- Peu de motivations quant au postgame (en attendant les MAJ)



5,5/10

"Suicide Squad ressemble à ce qui existe déjà, car Warner voulait un Gaas et Rocksteady s'est exécuté, sans passion ni créativité, juste des reprises d'idées modernes déjà utilisées ailleurs en mieux."







En passant, la société d'analyste McLuck indique évoque de nombreuses recherches de remboursement de la part de ceux qui ont choppé le jeu en édition spéciale, et dont les 72h d'avance ont été marquées par deux maintenances.