J’ai fini Forspoken + son Dlc (sur PC) dans la nuit et depuis… je suis "choqué". J’ai l’impression d’avoir été influencé/dupé, malgré moi.

Je ne suis que très rarement "influencé" par les critiques mais là… j’ai été contaminé.



Je ne comprends pas du tout ce qui s’est passé. Je ne comprends pas l’accueil qu’à reçu ce jeu. Je ne comprends pas du tout ce bashing dont il a été victime.



Je m’insurge, je trouve ça terriblement injuste , il ne méritait clairement pas ça.



Qu’est ce qui s’est passé? Pourquoi ?!



Oui, le jeu est imparfait, mais mon dieu il est bon. L’histoire, les personnages, le lore, le gameplay, c’est un bon jeu…



FORSPOKEN est un BON JEU.



Je compte consacrer ces prochaines heures, voir même, la fin du mois, à le hurler à qui veut bien l’entendre autour de moi.



La suite aurait pu être canon avec des améliorations.



C’est vraiment dommage ces critiques assassines.

Je crois que c’est la deuxième fois que j’ai autant les boules à cause d’une potentielle nouvelle licence qui bide. En 2015 ces mêmes critiques ont tué "The Order: 1886"… Quel dommage… mais quel dommage !!!



À bien des égards Forspoken est bien meilleur et plus satisfaisant qu’un FFXVI qui lui a "piqué" plus de 2-3 trucs et qui, lui, s’en est plutôt bien sorti auprès du public et de la presse. J’ai bien aimé FFXVI mais mais mais mais il y’a tant de "mais".



Bref… Depuis que j’ai terminé Forspoken, je suis dans l’incompréhension la plus totale… en boucle, ça tourne en boucle dans ma tête…



Qui en voulait à qui ?! Qu’est ce qui se cache derrière ce bashing. C’est pas possible… c’est honteux, révoltant, tout ce que vous voulez, je ne comprends pas.



Il ne méritait pas d’être assassiné et enterré comme ça.



JUSTICE POUR FORSPOKEN !!!!