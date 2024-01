Après avoir fait celui avec Dark Souls qui vous a bien plu, je réitère avec le chef d'œuvre Bloodborne !10)- La première zone du jeu est déjà dans le classement ça promet ! Et pourtant, de nombreux villageois, les golems mais le pire de la zone reste malgré tout les loups-garous qui sont vraiment vénère en début de jeu. Les égouts de la zone ne sont pas simple non plus avec les loups garou équipés de lance.9)- Une zone optionnelle pour combattre le monstre affamé. La principale difficulté de la zone réside sur le chasseur qui vous canarde avec sa gatling pendant une bonne partie du niveau. Il est très difficile de le vaincre à ce moment là du jeu d'ailleurs, bien que vous pouvez tenter de le faire tomber de sa tour. Le reste n'est pas gratuit non plus, notamment avec la salle où ya un monstre qui crame et qui abrite de nombreux ennemis.- Bien que les faubourgs de base ne soit pas difficile, les faubourgs supérieure eux par contre ne sont pas une mince affaire. Les loups-garous aux yeux rouges sont mortels, ajouter à cela ceux qui vous sucent le cerveau pour vous prendre la lucidité. Mais néanmoins, la zone n'est pas très grande et vous devriez arriver au boss assez facilement.7)- Zone cachée du jeu, et magnifique en plus de ça. La zone n'est pas forcément très grande mais c'est clairement pas une mince affaire. Va falloir vite courir au château pour se réfugier de ces saletés de "tiques" ultra chiante à tuer. Mais le château n'est pas des plus hospitalier non plus, de nombreux domestiques ou les femmes fantômes vous harcèleront sans relâche, avec leurs cris strident.6)- Zone du DLC, les laboratoires abritent le même type d'ennemis tout le long, les fameuses "Tête de citrouille" de différentes tailles. Il faudra tuer bon nombre d'ennemis dans ce lieu dangereux, dont certains qui tapent fort. Remettre les escaliers pour pouvoir aller au boss ne sera pas une mince affaire.5)- Zone finale du jeu avant le boss, le CDM est une zone éprouvante. Au début, il faudra éviter les golems et la folie infligée par le cerveau géant. Puis se frotter à des araignées dont les dégâts sont pas à négliger, pour ensuite tenter de survivre face à bon nombre d'ennemis, notamment les espèces de statues bien relou munis de fouet.Après le boss Micolash, vous pourrez souffler un peu mais gare malgré tout à 3 ennemis les ombre de Yarnham, boss du bois interdit qui devient un "simple" ennemis maintenant.4)- Vous vous souvenez le jardin de Noiresouche de Dark Souls ? Et bah sachez que là c'est 10 fois pire. Les Bois Interdit est une des zones les plus grande et difficile du jeu. Les ennemis sont extrêmement nombreux, il ya beaucoup de pièges, notamment des trous, des bois munies de piques etc... Les hommes serpents sont infernaux, et difficile à tuer, surtout les plus gros. C'est très labyrinthique et il est facile de s'y perdre. Quand on connaît, ça va mieux mais la première fois c'est vraiment pas simple.3)- On pourra visiter ce lieu 2 fois. La première il faudra se faire tuer par les kidnappeurs, les ennemis avec leur énorme sac, qui une fois mort nous téléportera à Yahargul. C'est d'ailleurs l'unique fois qu'on entend la sublime et glauque musique de la zone.La seconde, c'est durant le cheminement principale du jeu. Énormément d'ennemis dans cette zone, il faudra tuer la sonneuse de cloche rapidement car sinon, les mobs rouges "poperont" sans cesse. Puis faire gaffe aux nombreuses Amygdala sur les toits pour qui leurs laser peuvent nous one shot. Et vers la fin, éviter les espèces d'horreur dans leur "chariot" qui crachent du sang.2)- Première zone du DLC et déjà elle annonce la couleur. Beaucoup d'ennemis ici dont des chasseurs très puissant mais aussi les espèces de gros monstre avec leur énorme hache. Une rivière de sang avec le retour de ces saletés de tiques, la zone est en fait la même que le faubourg du jeu de base mais dans le Cauchemar et en 10 fois plus dur.1)- La zone la plus difficile du jeu pour moi est la zone finale du DLC, mais c'est aussi une des meilleures. On y rencontre les ennemis les plus puissants du jeu, les espèces de "requin" dont un qui garde la puissante Rakuyo, l'arme de Lady Maria.Une zone qui m'a fait pété un câble aussi c'est vers la fin de la zone, sur les passerelles avec les lanceurs d'électricité insupportable. De nombreux "Vous êtes mort" dans ce lieu certe difficile mais vraiment génial. Ça changer vraiment des décors de cathédrale qu'on se bouffe une bonne partie du jeu. Je pense même que c'est le niveau que je préfère du jeu avec le château et Yahargul.Voilà, j'espère que ce top vous aura plu er hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle zones vous on fait galérer.