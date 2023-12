Jeux Video

Selon l'insider Nate the Hate.

Taux de véracité pas à 100% mais élevé, et c'est notamment lui qui a balancé en premier que le nouveau Arkane serait annoncé aux Game Awards (Blade donc).



En gros :



- Nouveau Banjo Kazooie en développement

- Le feu vert fut donné début 2022

- Encore au stade où il est difficile d'en savoir beaucoup car plusieurs choses peuvent changer



C'est tout, et on ne sait même pas qui le développe, mais en tout cas, ça fait écho avec les récents propos de Spencer ("Fans de Banjo, je vous entends").