Salut tout le monde !Après une période d'arrêt, je décide de reprendre les jeux de combat avec la sortie de Grandblue, MK1 mais aussi avec l'arrivée de Tekken 8.J'adore jouer avec ma manette PS4 mais récemment je me suis dit que ce serait sympa de jouer pour une manette d-pad un peu comme celle-ci :https://www.amazon.fr/Retro-Bit-Official-8-Button-Nintendo-Raspberry/dp/B09S3XBWR2/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=sega%2Bsaturn%2Bmanette&qid=1702995131&s=videogames&sr=1-6Je la trouve pas mal et le fait d'avoir un pad circulaire j'ai l'impression que ça ajoute un confort avec la manette PS4 c'est assez désagréable par momentVous en pensez quoi ?Si vous avez d'autres propositions dites moi ce serait grave cool de voir les autres possibilités

posted the 12/19/2023 at 02:14 PM by wino