Bonjour,



Etant un vieux de la vieille, j'aime jouer à des vieux jeux sur des consoles modernes.

Et dedans, nous trouvons el famoso Duke Nukem 3D, dont l'ultime compilation se fait attendre.



Me projetant d'y jouer un jour, quand ils seront grands, avec mes enfants (3 pour le moment, noraj les apocalyptecolo), j'ai lu que la version du Xbox Live Arcade, de l'époque Xbox 360, permet du multi en local, contrairement à la Megaton Edition ou la 20th anniversary edition.



Or, je me demande si cette version est compatible Xbox One: je la trouve sur le Xbox Market Place mais pas sur le classique Xbox Store de ma console Xbox One S.



Quelqu'un aurait l'info?



Merci et bonne après-midi