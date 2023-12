Voilà une source de IGN Japon : le directeur de RE4 stipule que d'autres remakes de Resident Evil sont prévus...Capcom le roi du remake n'en ferait-il pas de trop ? Même si beaucoup rêvent d'un Code Veronica Remake, ça fait un peu beaucoup là non ?

posted the 12/01/2023 at 01:35 PM by kevisiano