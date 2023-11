Yo,On en est plus à la première vidéo, et j'imagine que ceux qui ont voulu s'y essayer l'auront fait, mais pour les autres, on part sur 19 min de gameplay (l'équivalent de 2 parties, en sachant que la première s'est faite avec un allié en moins et donc un désavantage) pour le premier jeu de Embark Studios : The Finals.Fait sous Unreal Engine 5, on profite ici d'un jeu foutrement beau avec une destruction impressionnante et tout ce que ça implique : de la stratégie dans les approches, du bourrinage, des affrontements dynamiques, une lumière dynamique aussi etc.Et pour ceux qui se pose la question, non, ça ne bronche jamais et le 60FPS est toujours là de bout en bout. C'est fun, c'est nerveux, c'est kiffant, la bêta a donné envie d'y jouer toujours plus, et en plus, c'est free-to-play, donc quand ça sortira, laissez-vous tenter !Pour ceux qui n'auront pas le courage de regarder à minima 5 min de vidéo qui expliquent en gros les grandes lignes, The Finals, c'est un jeu PvP télévisé où des équipes de 3 joueurs s'affrontent pour récupérer et encaisser des coffres.Ouvrir un coffre permet de récupérer 1000 $, tuer un joueur 200 $, et les coffres rapportent 10 000 $ pour les coffres 1 et 2, 15 000 $ pour les coffres 3 et 4, et 22 000 $ pour les 5 et 6.En cas de mort, les alliés peuvent récupérer votre totem pour vous réanimer en lieu sûr, ou après 25 secondes, vous pouvez utiliser une pièce de réapparition (on dispose de 2 pièces au début, et à chaque nouvelle manche, on récupère une pièce).Si toute la team est éliminée, elle perd 30% de son cash au moment de l'élimination (pour ça qu'il vaut mieux mourir tous avant l'encaissement d'un coffre, plutôt qu'après si vous en avez la possibilité)En Tournoi, il y a 3 manches, en Tournoi classé, 4 manches, et à chaque partie, les 2 premiers seront retenus pour jouer dans la manche suivante, jusqu'à la manche finale qui se joue comme en Partie Rapide, où la première team qui encaissera 2 coffres sera déclarée gagnante du Tournoi.Il y a 3 classes de personnages qui diffèrent selon la taille (et donc la hitbox, et les grosses classes ne peuvent pas passer par les conduits d'aération par exemple), la vitesse de déplacement, mais aussi l'armement et les capacités. Les 3 classes sont complémentaires, certains gadgets méritent un petit rééquilibrage, mais au global, c'est dans une très bonne direction déjà.C'est ultra prometteur et ça laisse curieux pour leur second jeu : Ark Raiders.