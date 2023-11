Reportages

https://niindo64.com/2023/11/14/reportage-paris-games-week-2023/ Mon article originel

Le retour des 3 Halls mais..





Hall 1



Nintendo





PlayStation / Square-Enix







Ainsi qu'un joli décor d'intérieur avec le trône de Kraven que je lui ai piqué le temps d'une photo. Ainsi qu'un joli décor d'intérieur avec le trône deque je lui ai piqué le temps d'une photo.

Xbox / Bethesda





Ubisoft

SEGA







Bandai Namco





Et Tekken 8 qui avait probablement la plus vaste surface jouable de toute la PGW. Etqui avait probablement

Jeux Made in France / Microids









Stands divers







Un des rares artistes (en dehors d'ARTitude) que j'ai repéré à cette PGW, Un des rares artistes (en dehors d') que j'ai repéré à cette PGW, @wilshrike



Un décor très "Cyberpunk" chez Asus ROG avec cette tour de câbles du plus bel effet. Un décor trèschezavec cette tour de câbles du plus bel effet.





Hall 2.2



MO5



ARTitude







Jouez comme vous êtes





Toiles de Toiles de @pikanoa_ sur l'espace "jouez comme vous êtes"

Imagin'con / Cosplays









Sacrieur : @svet_cosplay | Alexstrasa : @vilinacosplay





Lara Croft : @lili_din_farghul | Thresh : @dabidal_cosplay





Senna : @shiwasu_komayaka | Mia : @julie_the_adventurer & Nathan Drake : @johnnypen_cosplay





Bayek : @rbfproductionsnl | Anna : @lyahcosplay

Hall 3





Scène PGW x FNAC

StreamVF Spider-Man 2

@donaldreignoux

@gregorylerigab

PGW Cosplay Championship









Prix coup de cœur #1 : Isis par







Prix coup de cœur #2 : Zelda par @ainlinaa_







3e place : Alice par







2e place : Amicia par







1re place : Eivor par



Je vous invite à voir chacun des passages que j'ai regroupés dans ma Prix coup de cœur #1 :par @celk4e Prix coup de cœur #2 :par3e place :par @images_en_scene 2e place :par @akisa_cosplay 1re place :par @xia.cosplay Je vous invite à voir chacun des passages que j'ai regroupés dans ma playlist dédiée.

Conclusion





Y en a parmi vous qui y sont allé cette année ?