Voici les grands gagnants des Joystick Awards 2023, la grande cérémonie britanique qui recompense le jeu video depuis 1983.Baldur Gates remporte 6 Awards tandis que Final Fantasy XVI en remporte 2.Les votes ont eu lieu jusqu'au 20 Octobre donc pas de Spider-Man 2 ou de Mario Wonders.Baldur's Gate 3No Man's SkyBaldur's Gate 3Larian StudiosCyberpunk 2077: Phantom LibertySea of StarsHorizon Call of the MountainMortal Kombat 1Final Fantasy XVICyberpunk 2077: Phantom LibertyValorantBaldur's Gate 3PSVR 2CoccoonAlan Wake IIBen Starr (Clive Rosefield) dans Final Fantasy XVINeil Newborn (Astarion) dans Baldur's Gate 3The Legend of Zelda: Tears of the KingdomBaldur's Gate 3StarfieldResident Evil 4Final Fantasy 7 RebirthBaldur's Gate 3Pour voir toutes les nominations :