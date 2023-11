Tests

Il y a cinq ans,avec ce premier opus. J'en ai déjà longuement parlé ici à travers monsur GK, mais ce fut une claque et un coup de cœur que j'ai aimé au point d'en faire. J'attendais donc naturellement sa suite qui fut dévoilée deux ans après, et qui a fini par sortir le 9 novembre 2022. Que valaient les ultimes aventures de Kratos dans les terres nordiques ?Ragnarök est une suite dans le sens le plus strict du terme. Avec tous les bons et mauvais côtés que cela implique. Une suited'abord, puisqu'il reprenait pile-poil là où s'était arrêté le premier opus. On entrait directement dans le vif du sujet avec des personnages connus au sein d'un monde déjà exploré, mais pas totalement. Voilà pourquoi il était vivement recommandé d'avoir joué au premier jeu afin d'en saisir tous les enjeux.Dans sa globalité,avec deux thèmes principaux qui sortaient du lot. Le premier étant ledéjà enclenché par la dernièrevue à la fin du premier jeu. Soulevant la fameuse notion sur les choix nous appartenant réellement ou non. Pour le second, c'était laChose qui caractérisait déjà le personnage de Kratos dans ses vieilles aventures à Sparte, mais qui s'étendait à davantage de personnages de ce nouveau royaume.dont je reparlerais plus bas.En tout cas, ce Ragnarök et par extension son prédécesseur, étaient des. À travers les personnages, les créatures, les écrits, et les évènements clés. Pour peu qu'on s'y intéresse de plus près, c'est vraiment passionnant.On y retrouvait le même style dequi fut une des plus grandes qualités du premier opus. Avec sontoujours aussi maîtrisé dans son exécution, et qui intégrait pour la toute première fois desMême si le tout avait un peu perdu de sa superbe entre les deux jeux. La faute àoù il ne se passait presque rien d'intéressant. D'ailleurs, je trouvais le jeu long dans sa globalité pour ce qu'il devait raconter. Pour ma part, je l'avais terminé en à peu près(de qualité). Mais il aurait pu facilement gagner 10 h au change. Un rythme qui a pris un sacré coup, mais heureusement contrebalancé par des séquences spectaculaires et émotionnelles à l'image du premier jeu.Concernant lec'était toujours aussi efficace et on restait sur les mêmes bases solides. La traditionnelle, et les mythiquesrécupérées dans le jeu précédent, se maniaient toutes deux comme avant. Même si hors combat, ces lames pouvaient cette fois servir depour atteindre des recoins spécifiques. De plus,rejoignait l'inventaire d'une manière très bien intégrée dans l'histoire.Leetétaient toujours aussi indispensables pour faire face aux hordes d'ennemis ou aux plus coriaces d'entre eux. D'ailleurs pour les combats classiques, autant en 1 contre 1 ça restait gérable tout en sachant que j'avais fait le jeu dans l'équivalent du. Autant quand le nombre d'adversaires commence à grimper, ça devenait très vite brouillon, voire carrément frustrant quand on se faisait attaquer de toutes parts.Pour nous soulager, on pouvait compter sur un de nosqui attiraient l'attention des ennemis sur eux. Des binômes qui se renouvelaient davantage dans ce nouvel opus, dont certains plutôt inattendus. Le plus important étant Atreus que l'on pouvait désormaiset qui avait lui-même ses propres équipiers.. Après coup, je me dis qu'un mode coopération à deux aurait été tout à fait faisable.Certainsont même fait leur retour et sont toujours déblocables à travers un arbre de compétences dédié à chaque arme. Dont laqui cette fois n'était plus toute seule dans sa catégorie. Ce qui m'amène à dire que cetdéjà bien présent dans le premier jeu, où l'on devait améliorer une tonne de statistiques, crafter une tonne d'objets et consorts, là j'ai trouvé que. Il n'y avait pas besoin de tout ça pour un jeu dont le but initial est de taper sur tout ce qui bouge. Ça se ressentait particulièrement dans lesEncore plus chargés et moins ergonomiques que dans le premier jeu. Je salue quand même la présence de tutoriels intégrés pour mieux s'y retrouver dans ce bazar.Pas de surprises non plus pour lesqui pour la plupart sont les mêmes qu'avant dans leurs mécaniques. Entre les éléments àavec la Hache, ceux àavec les lames, lesà ouvrir en débusquant les runes qui leur servent de serrure, c'était du déjà-vu à tous les niveaux. Ou presque, car une des énigmes récurrentes consistait àqui, selon l'angle choisi, pouvait faire ricochet sur d'autres pierres ou des mécanismes hors d'atteinte autrement.Un autre type d’énigme qui revenait en boucle, était lié à la capacité de notre partenaire à pouvoir créer jusqu'à. Le but étant de les relier entre-elles pour conduire l'effet de gel ou de feu vers le mécanisme le plus éloigné. Honnêtement, j'avais pas trouvé ça très intuitif.Quelques tentatives çà et là, mais ça n’enlevait rien au fait que. La boucle de gameplay ne se renouvelait pas des masses.Lequant à lui était très similaire à son prédécesseur que je critiquais déjà pour son manque de variété. Même les animations où l'on inflige le coup fatal aux créatures déjà connues étaient calquées avec le premier jeu. Cela dit, j'appréciais les nouvelles menaces venues. Aussi bien à taille humaine qu'à une tout autre échelle. Ce qui m'amène à dire que. Mention spéciale àqui m'avait même fait dire "je vais vraiment affronter ça ?"Sur l'aspectle premier God of War était, et demeure encore aujourd'hui très impressionnant. Et sans surprises, sa suite faisait mieux dans tous les domaines.Tout particulièrement au niveau desL'exemple qui m'avait le plus marqué étant àet son. En termes de direction artistique, c'était juste fabuleux. Nombreux furent les plans et les panoramas à m'avoir décroché la mâchoire.J'avais apprécié le fait de redécouvrir des contrées déjà connues mais sous un nouveau jour. Comme ledésormais complètement gelé à cause du climat hivernal duqui y règne. Ainsi que des territoires autrefois inaccessibles dans le premier jeu dontL'idéal pour se rendre compte de l'évolution est de mettre les deux opus face à face comme la fait cetteci-dessous par ElAnalistaDeBits Mais ce monde aussi beau soit-il, restait malheureusement tout aussiqu'avant. Lay était quasi inexistante, et lesétaient légion et grossiers. Il n'y a rien qui justifie le fait que je puisse emprunter un chemin et pas l'autre alors que la seule chose qui les diffère est leur balisage. Un effort aurait pu être fait à ce sujet, quitte à mettre de vrais murs s’intégrant dans la diégèse du jeu. Comme une barrière naturelle ou une muraille.Etparlant, le même compositeur a été gardé et c'était clairement pour le meilleur.et sa bande nous ont livrédéjà très qualitative. Regroupant des thèmes globalement dans la même lignée musicale avec de nombreusestypiques de la région, et retranscrivant avec brio l'épique et la fin de cette saga incarnée par le Dieu de la Guerre. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si j'ai choisi le morceau intituléci-dessus. Joué durant le dernier acte du jeu qui fut d'une intensité folle.Mais mon morceau préféré reste. Un des tout derniers de la tracklist. Composé par McCreary et qui est chanté parCe magnifique morceau raconte ni plus ni moins l'histoire de Kratos dans les terres nordiques.Je vais y aller franco. Les personnages de Ragnarök figurent parmi. Davantage que son prédécesseur qui élevait déjà la barre bien haute. Même si certains étaient moins exploités, voire carrément anecdotiques (le frère de quelqu'un notamment), les protagonistes et antagonistes brillaient tous par la manière dont ils étaientpar leurs acteurs respectifs, unede très grande qualité, et lesmultiples qu'ils m'auront fait ressentir. Joie, peine, détermination, et même une profonde envie d'en castagner certains. Dont unet qui est très proche d'un certainEt je dois dire que j'ai été agréablement surpris de la manière dont il a été traité. Celui qu'on appelledans la mythologie nordique, et le principal antagoniste de cet opus où il a fait sa première apparition physique. Ce que j'ai trouvé brillant avec ce personnage, c'est. Par sa manière d'être, son discours, et ses ambitions qui étaient loin des clichés que l'on pouvait attribuer à ce genre d'individu. Pour peu qu'on ignorait son passif et le fait qu'il était l'homme le plus dangereux de ce monde, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Et le moment qui m'a convaincu de la supériorité d'Odin survient à la toute fin du jeu où sans spoiler, il était responsable. Je n'avais strictement rien vu venir et j'étais loin d'être le seul dans ce cas.Un autre personnage intrinsèquement lié à Odin n'est nul autre que son filsle. Le cliffhanger de fin du premier jeu où ce dernier surgissait devant la piaule de Kratos et Atreus avec des intentions résolument destructrices. Pour le coup, il a en apparence, tous les traits du méchant classique que son père n'a pas. Sans parler de saimpressionnante même face à Kratos. Faisant oublier lede l'opus précédent qui compensait son physique plus frêle, par son invincibilité et sa force herculéenne. D'ailleurs le face-à-face entre le porteur du marteauet de la Hache Léviathan fut tout aussi jouissif et phénoménal que l'intro du premier jeu.Pour les personnages déjà connus, j'appréhendais l'inévitable retour dequi à la fin du premier opus,de Kratos et d'Atreus après que ceux-ci aient pris la vie de son fils Baldur. Alors que ce dernier menaçait la vie de sa propre mère. Un choix difficile sachant que Kratos ne pouvait se résoudre à laisser mourir celle qui auparavant avait sauvé son fils d'une mort certaine. Suite à ça, elle changea radicalement au point où l'on peut littéralement. Et sans trop en divulguer, son évolution était bien traitée et cohérente avec le personnage.Mention très spéciale àle duo de forgerons nains qui avaient également fait leur retour. Eux que je trouvais sympathiques et un peu rigolos, mais sans pour autant me marquer dans le premier jeu, et qui ont sérieusement pris du galon dans Ragnarök. Surtoutaprès tout ce qu'il a dû endurer. À certains moments, je ne l'ai pas reconnu au point où il a même réussi àà la toute fin.Quant aux deux personnages principaux de l’œuvre, leur évolution fut dans la plus pure continuité du premier jeu. Autrement dit, parfaite de bout en bout. D'abordqui sous sa carapace nous a révélé. Aux antipodes du spartiate vengeur et violent des anciens jeux de la série. Il se confiait davantage et était bien plus à l'écoute des autres qu'à l’accoutumée. Cela se ressentait dans la relation parfois tumultueuse, parfois touchante qu'il entretenait avec son fils, mais aussi mentalement. Le petit garçon un peu naïf qui ignorait tout du monde qui l'entourait jusqu'à sa propre nature, était devenu un adolescent prêt à faire face à tous les dangers et sauver son royaume. Définitivementà ce jour.D'autres personnages m'ont marqué comme ce cherdont la simple présence enrichissait considérablement le lore du jeu avec ses innombrables histoires et anecdotes passionnantes. Zenda...qui n'avait pas laissé Atreus indifférent, et a complètement changé le destin du bonhomme. L'écureuiltrès drôle surtout quand on le narguait avec son carillon. Et tant d'autres qui nécessiteraient un article entier juste pour en parler.En tout cas si ces personnages demeuraient aussi qualitatifs, c'est surtout. Et j'en profite pour féliciter encore une foispour son prix amplement mérité aux, ainsi qu'à tout le casting pour une performance que je n'oublierais jamais.Avant de conclure,sur l'aspect qui m'avait posé le plus de problèmes et qui n'est pas exclusif qu'à Ragnarök. Au fil des années, les jeux vidéos ont beaucoup gagné enen devenant plus simples à prendre en mains, plus dirigistes, et avec un challenge bien moins élevé qu'auparavant pour peu qu'on ne pousse pas trop loin. Moi-même je suis partisan de cette évolution au sein de cette industrie. En tout cas jusqu'à un certain seuil que Ragnarök (et beaucoup de productions récentes) avait fait voler en éclats.Cela vient peut-être de mon âge ou de mon expérience du média, maisdans ce genre de jeu. Le cas de Ragnarök était particulièrement flagrant, car j'avais à peine le temps de réfléchir à une énigme. Alors que je ne leur ai rien demandé explicitement (oui c'est à toi que je pense Mimir, et pas que). Vraiment ça m'a sorti du jeu un nombre incalculable de fois. Et je n'avais rien trouvé dans les paramètres du jeu qui puisse le désactiver.Qu'on les abandonne en cours de route de peur d'être bloqué ou frustré alors qu'aujourd'hui n'importe qui peut accéder à internet pour trouver une soluce ? À un moment donné, il s'agirait de laisser les joueurs tranquilles. On arrivait très bien à se débrouiller sans toutes ces aides des décennies avant.Surtout que Ragnarök était un jeu bien dirigiste dans sa construction tout comme son prédécesseur. Où l'on doit aller d'un point A vers un point B en passant par des sentiers prédéfinis. Je pense auxsur des parois d'escalade pour bien indiquer qu'il faut grimper par là et pas ailleurs. Une mécanique usée depuis tellement longtemps dans le média et qu'il faudrait sérieusement revoir.Et la cerise sur le gâteau était la matérialisation même de l'aspect dirigiste du jeu qui réside en un certain. Qui bien que très important dans l'histoire, n'avait que pour principale utilité que de servir dequi s'illuminait lorsque pointé vers la "bonne" direction. Sans quoi les personnages n'avançaient tout simplement pas. Franchement on aurait pu l'enlever de ces moments que ça n'aurait rien changé à la progression.