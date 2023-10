Moyenne 4/5

Somptueux, le nouveau film du maître de l’animation japonaise offre un passionnant récit à tiroirs servi par un graphisme à l’ancienne enlevé qui fait entrer son œuvre dans la modernité.Tel Alice aux pays des merveilles, Mahito glisse d’espace onirique en corridors fantastiques, avec un emballement pour le moins déconcertant. L’on peut ainsi être pris de vertige à voir le film déployer ses ailes de plus en plus grand, loin et vite, muant constamment grâce à un moteur narratif surpuissant, conçu par un maître au sommet de son art.On retrouve tout l’univers du maître japonais dans cette fresque luxuriante, débridée et délicate. .« Le Garçon et le héron » prouve qu’Hayao Miyazaki est toujours en pleine forme. Le réalisateur octogénaire entraîne le spectateur dans un récit palpitant.Jamais peut-être Scorsese n’avait filmé un milieu et ses personnages de manière si organique, littérale et viscéralement tragique.Très librement adapté d’un roman pacifiste de 1937 s’adressant à la jeunesse du Japon alors en guerre, le dernier (et ultime ?) long métrage du cinéaste de 82 ans est un film-somme déconcertant et mystérieux, évoquant, à travers la quête fantastique d’un jeune adolescent, la question du deuil et de la transmission.Dix ans après Le vent se lève, le cinéaste japonais met en scène un récit initiatique à l’esthétique superbe, mais plutôt destiné aux adultes.Le vieux maître du cinéma d'animation japonais revient au travail et signe un film fantastique envoûtant autant qu'un conte magnifique sur le deuil et la fin de l'enfance.Miyazaki revient avec un film débordant de visions époustouflantes et poétiques, où l’imagination s’affirme comme la seule voie possible pour appréhender l’absurdité du réel.Loin de tout renoncement, le cinéaste nous laisse libres d’interpréter les derniers plans de cette œuvre éblouissante. On n’en attendait pas moins du grand maître de l’animation, qui semble ici plus apaisé et inspirant que jamais.La magie reste intacte, et se laisser guider par elle n’est que délice.Le Garçon et le Héron est aussi impénétrable que personnel, moins accessible que d’autres classiques mettant en scène Totoro, Mononoké ou Chihiro. Pas très drôle non plus. Il faut le temps de digérer cette quête d’un monde harmonieux qui passe par le deuil et la transmission.Miyazaki finit par nous perdre avec ce récit homérique, touffu, labyrinthique, aux péripéties et retournements parfois incompréhensibles. Une traversée plus somptueuse qu’émouvante.