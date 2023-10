Actugaming 7/10

JVFrance 6/10

Sonic Superstars a voulu renouveler la formule classique en 2D sans trop s’écarter des bases qui ont fait son succès et cela fonctionne globalement plutôt bien. On apprécie le level design des nouveaux stages qui offre une bonne dose de plateforme à toute vitesse mais malheureusement l’aventure est bien trop courte et on reste un peu sur notre faim. Les modes multijoueurs sont assez marginaux pour avoir un véritable impact, et seule la présence de Trip parvient à nous surprendre, même si cela implique de refaire les niveaux que nous connaissons déjà.Ne vous y trompez pas : la note peut sembler un peu cinglante mais en réfléchissant d’un point de vue purement consommateur, Sonic Superstars est vendu à un tarif un peu élevé pour l’offre globale qu’il propose. Passé cette déconvenue épicée, c’est un véritable petit bonbon dont on se délecte avec nostalgie pour les fans de la première heure, et avec plaisir pour les nouveaux venus. Le pari de réunir ces deux mondes est bien tenu, et en dépit de son mode Combat un peu vide d’intérêt, SEGA offre à sa mascotte une aventure supersonique qui a le mérite de proposer des niveaux gigantesques et à la rejouabilité non négligeable. Et ça, on aime forcément. Mais puisque rien n’est tout rose, même dans l’univers de Sonic, on n’aurait pas dit non à une technique un peu plus approfondie et des compositions parfois plus mémorables. Sonic Superstars, c’est donc un peu ce crush agaçant qui connaît son pouvoir d’attraction et qui revient lors des froides soirées d’automne : il joue sur notre corde sensible, mais il n’arrive pas à taper juste dans tout ce qu’il veut nous proposer. Malgré tout, ses bras ont un doux goût de revenez-y, et on aime s’y lover le temps de quelques heures. Le sentiment de culpabilité en moins.GamingBolt 5/10