Via Bloomberg mais sous Paywall et je suis radin (donc via ceux qui payent comme Era).



En gros, et comme l'affirmait déjà un insider, plusieurs grandes pontes de Disney envisagent de passer une nouvelle vitesse dans le domaine JV avec des produits beaucoup plus ambitieux suite à de nombreux échecs (Guardians of the Galaxy, Midnight's Suns, Avengers...), et certains vont même encore plus loin.



Les adjoints du PDG (Bog Iger) sont en train de pousser l'ex-retraité de 72 ans à faire de Disney un géant du JV, quitte à passer par une acquisition d'importance, avec "par exemple" Electronic Arts.



Chose qui ne serait pas étonnante vu que EA a bossé et bosse encore sur Star Wars, et dont les projets Iron Man puis Black Panther seraient les premiers représentants d'un renouveau en terme de qualité "Marvel".