A l'instar de The Legend of Zelda Breath of the Wild et de Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe aura le droit au une version intégrant les DLC/Season Pass sur la cartouche, tous sauf la vague 6 (car apparemment c’était trop dur d'attendre qu'elle sorte).Malheureusement comme pour les précédents jeux cités, cette version presque GOTY n'est prévue que pour le Japon. Le jeu aura le français.