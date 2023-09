Hamren admet que Sony a un net avantage sur les performances SSD avec la PS5 :

Cerny a longuement parlé du passage aux disques SSD et des avantages pour les développeurs de jeux et les consommateurs. Ils ont optimisé pour un débit brut plus élevé (2x le nôtre avec une compression matérielle légèrement meilleure et des améliorations de performance associées) par opposition à une architecture de streaming plus intégrée rendue possible par le Sampler Feedback Streaming.

"Cerny a insisté sur le fait que les téraflops et les CU des GPU ne sont pas une bonne mesure de la performance. Nous avons fait la même remarque à Digital Foundry,

Hamren affirme également que la solution de stockage extensible de Sony pour la PS5 est "similaire à la nôtre en réalité, en raison des exigences minimales en matière de taille et de vitesse". Mais en réalité, l'approche de Sony signifie que les consommateurs peuvent utiliser n'importe quel SSD NVMe ordinaire, au lieu des disques Xbox propriétaires et souvent plus chers qui ne sont disponibles que chez Seagate et Western Digital.

Des courriels internes de Microsoft montrent des cadres de Xbox réagissant aux forces et faiblesses des spécifications techniques de la PS5.Les courriels montrent Liz Hamren, ancienne responsable de l'ingénierie des plates-formes et du matériel chez Xbox, soulignant les forces et les faiblesses des spécifications de la PS5 de Sony par rapport à la Xbox Series X de Microsoft. Mark Cerny, responsable du matériel PlayStation, a détaillé les spécifications de la PS5 deux jours seulement avant que Microsoft n'annonce publiquement ses propres spécifications de la Xbox Series X.L'ancien dirigeant de Xbox a également déclaré que Cerny "passait ce qui semblait être une quantité disproportionnée de temps sur les innovations audio", mais le reste de cette discussion est expurgé de la chaîne d'e-mails.