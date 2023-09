Apres les premières images (https://www.gamekyo.com/blog_article471214.html)voici le trailer de gameplay, avec une sortie prévue le 5 octobre comme annoncer dans mon article.Asterix et Obelix Heroes est un jeu de cartes dans lequel il faut constituer un deck pour affronter les Romains. Collectionnez les personnages de la célèbre bande dessinée et utilisez leurs capacités pour maintenir les envoyés de César en dehors du village, et de la Gaule.Sortie le : 5 OCT. 2023Sur : PC/PS5/PS4/XSX/SWITCHPrix : 29.99 (39.99 sur switch)Editeur : NaconDeveloppeur : JumpGate AB24 PERSONNAGES JOUABLES ICONIQUES DE LA SÉRIE - Recrutez et jouez avec vos personnages favoris aux compétences uniques tels que Cléopâtre, Idéfix, Abraracourcix ou encore Falbala.CRÉEZ VOS PROPRES DECKS - Collectez des cartes aux effets divers et façonnez votre propre deck.6 RÉGIONS EMBLÉMATIQUES - Voyagez dans l’univers d’Astérix à travers la Gaule, l’Égypte, la Grande-Bretagne, la Forêt de Carnute, les Territoires des Vikings et Rome.