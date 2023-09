Les petits avis de Axlenz

Ah là là...! J'ai pas mal de choses à dire. Mais prenez votre temps pour me lire. Bonne lecture.

le main thème du jeu qui refait surface à un moment du jeu

l'ost quand on s'élance pour la première fois dans les airs

celui du boss du temple de l'air

le thème de Sidon. Le réarrangement par rapport à celui dans Botw est trèèès léger. Il faut vraiment prêter l'oreille. Mais c'est toujours un régal pour l’ouïe

Bon déjà pour commencer, parlons de la mapmais force est de constater que passé quelques petites heures on n'est pas plus surpris tant dans le fond c'est un peu quasi la même map. Les changements sont pas vraiment majeures sauf s'il y a vraiment un truc spécifique à faire là.Vraiment une bonne idée de les avoir implémentés, ça ajoute un plus même si bien évidemment elles toutes ne se valent pas. En plus le monde est bien plus vivant ce qui apportent de l'intérêt que ce soit les pnj qui se baladent, de nouvelles bêtes, de nouveaux fruits etc.Le ciel par contre moyennement déçu. C'est plutôt rachitique sachant que les bande-annonces mettaient l'accent dessus. J'imagine que pas mal de personnes ont pensé qu'il y aurait bien plus de trucs à faire là-bas.. C'est d'autant plus dommage que très souvent il y a pas mal de choses intéressantes à faire là-bas. Au final, on reste sur notre faim.Maintenant parlons de la map souterraine. Vous ne serrez peut-être pas d'accord avec moi mais je trouve que c'est le plus gros gâchis du jeu tellement il regorge de potentiel.Le tout avec une ost qui match très bien avec tout ça. Là encore ça s'estompe très vite tant ça tourne en rond. Ils auraient dû donner ne serait-ce qu'un peu plus de vie à cette map souterraine avec je ne sais pas moi peut-être un village inconnu de tous, quelques véritables quêtes intéressantes là-bas etc. En tout cas de quoi renouveler l'expérience tant la map souterraine est grande et tant le matériau de base est intéressant à mes yeux. Ils ont essayés de donner un peu de vie avec les riquiqui bases du clan yigaou les mines qui sont un peu partout. Même pour vaincre un ennemi du clan qui permet d'avoir le trésor de la base, suffit d'une flèche amalgamé avec un œil de chauve-souris et c'est carré.Côté scénario ils ont essayé de raconter un truc comparativement à Botw mais je ne vous cache pas que ça commence déjà à me gaver le système d'aller chercher les '' souvenirs '' disséminés un peu partout sur la map. En tout cas ils ont essayés et c'est plutôt sympa et ça a le mérite de me faire décrocher des sourires par moment.En ce qui concerne les temples (donjons)... Hum... que dire.. J'ai particulièrement aimé celui de l'air notamment grâce au fait qu'il faut se frayer un chemin dans le ciel mais bon pour les donjons en eux-mêmes c'est malheureusement le même mécanisme. Néanmoins c'est plus intéressant à mes yeux que ceux de Botw mais pour ce qui est du combat de Boss dans ces temples, ceux dans Botw étaient bien plus intéressant à combattre. Dans Totk c'est un peu trop '' simple ''. Au final les donjons en eux même dans Totk sont mieux mais les boss dans Botw sont meilleurs sauf le design de boss qui est meilleur dans Totk.Donc rien à dire.Côté ost même si il y a pas mal de réarrangement qui viennent de Botw, de repompage de Botw, globalement Totk a son lot d'ost fort plaisant à écouter.Je retiens surtout ceux là :. Même sur ceux déjà présent dans Botw, j'ai comme l'impression qu'il y a eu du boulot sur eux pour les rendre plus intéressant à combattre. Je ne sais pas si c'est juste une impression mais j'ai la sensation comme si certains se battaient un peu différemment. Au delà de ça sans compter les bêtes de la quête principale, de mémoire il y a au moins 8 nouvelles espèces en ne prenant pas en compte les itérations dans certaines d'entre elles. Après pour la grosse taille de la map on en voudrait plus mais je ne sais pas si globalement on peut qualifier ça de faible. Bon je vous laisse à vos avis mais personnellement je ne qualifierai pas ça de faible même si j'en voudrait plus. Je ne sais pas vous mais parmi les ajouts j'ai particulièrement aimé les golemax qui sont très plaisant à combattre.. J'ai par exemple appris que pour le temple du feu, beaucoup ne se sont pas cassé la tête avec les chemins (rails) qui s'entremêlent et ont juste construit un truc pour survoler tout ça et aller directement au point recherché grâce aux matériaux de construction. C'est une possibilité du jeu vu que c'est le jeu lui-même qui permet cela. Mais je trouve que ça offre une trop grande facilité pour ce qui aurait potentiellement poussé le joueur à utiliser un peu plus ses méninges pour trouver une solution donnée. Là c'est juste un exemple parmi tant d'autres.Je ne peux pas qualifier ce jeu de DLC vu le gros contenu de choses à y faire et le nombre de nouveautés qu'il y a, qu'on aime ou qu'on aime pas. Pour moi ce n'est pas ça la définition de DLC. Zelda Totk est un jeu à part entière mais n'arrive malheureusement pas à supplanter ce que Botw a apporter. Il y a énormément de nouveautés mais qui donnent l'impression de ne pas aller au bout de ce que ça pouvait donner. Il y a même parfois tellement de choses qu'au final on ne se concentre que sur peu de choses je parle notamment des matériaux pour amalgamer. Il y en a tellement qu'à un moment on a pas envie de tous les essayer et on reste sur ce qu'on a déjà tester d'efficace. Même les sanctuaires, il y en a plus que dans Botw (152 contre 120 et oui je les ais tous fait pareil que toutes les quêtes mdrr). Une chose est sure c'est que j'ai aimé le jeu pour la diversité de son contenu, sa direction artistique et j'en passe mais avec une touche de déception car j'en sort néanmoins non repu. Je n'en ressors pas bouleversé avec ce sentiment de vide que j'ai pu éprouver auparavant quand j'ai finis Breath of the wild.La malchance de Tears of the Kingdom est d'être sortis après Botw. Si Botw n'avait jamais existé, le jeu en lui-même aurait pu être considérer (à mes yeux) meilleur que Botw tant il corrige pas mal d'insuffisance de Botw.