Une édition gonflée à bloc Mon article originel



PlayStation à la Gamescom 2019

Business Area (Halls 2, 3, 4)





Hall 5.1

Hall 5.2

Hall 6







Un "side by side" entre la statue de Jin Kazama, et le cosplay incarné par @taryn_cosplay



Le fraichement sorti Armored Core VI: Fires of Rubicon était testable et a mis a disposition une galerie d'artworks.





Ainsi que Nightingale et son immense portail gardé par les cosplayeuses @arborealkey et @miletowonderland



Le trône et l'équipement de guerrier de Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.



La mascotte Pom-Pom en pleine ballade près du stand de Honkai Star Rail chez Hoyoverse.



Et l'espace de Genshin Impact qui ne fait que grossir d'année en année.

Hall 7





Hall 8









Dans l'espace de Sea of Thieves, j'ai pu m'improviser capitaine le temps d'une photo.



Et en "action" ça donne ça



Et en "action" ça donne ça



Un décor pharaonique pour Total War Pharaoh. Et le stand octogonal de Like a Dragon Gaiden.

Hall 9







Histoire de parler encore un peu de Mario, j'ai repéré un décor très similaire à celui de Japan Expo Paris de 2022.



Dans ce même hall, des cosplays du très attendu Payday 3, qui braquaient (pour de faux) les visiteurs à tour de rôle.



La cour de récré de Squid Game ou "le fun y est interdit".



Mercredi Adams en pleine pratique devant le vitrail de son manoir.

Hall 10.1





Le stand très classe de Devolver avec Gunbrella, Cult of the Lamb x Don't Starve Together, et Karmazoo.

@piichame

Hall 10.2





La Commodore 64 était jouable dans la zone retrogaming de la Gamescom.



Un type qui n'a fait qu'un avec le DDR de StepManiaX



Et Abriss ou le concept est simple. Construire pour détruire.

Conclusion





Merci de m'avoir lu !