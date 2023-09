Hello, nouveau top 10 en cette période caniculaire. 37 degrés chez moi ce week-end bref... Il serait prétentieux de dire que dans ce top 10 ce sont les meilleurs open world jamais créé (même si pour certains je le pense sincèrement) donc j'ai préféré dire : Mes open world préféré, ceux que je considère comme les meilleurs que j'ai fait.10)- Open world un petit peu particulier puisqu'il sagit d'un monde ouvert sous marin. Subnautica est une excellente surprise qui m'aura très fortement marqué. D'une ambiance tantôt envoûtante, tantôt effrayante, l'univers du jeu est un délice et se sentir tout seul et abandonné dans ce monde hostile était véritablement une réussite.Découvrir sa faune, sa flore, et les terribles léviathans qui m'ont filé de belles sueurs froides, mais aussi les incroyables construction qu'on peut y faire. S'installer à 500 mètres de profondeurs, voire plus pour observer la poiscaille se mouvoir n'avait pas de prix ! Le jeu est également assez difficile et ne vous prend pas du tout par la main mais qu'elle expérience, même si la thalassophobie m'a souvent jouer des tours ^^9)- Quelle claque en 2010, après Red Dead Revolver qui n'était pas en open world, Rockstar a sorti de son chapeau RDR, une expérience exaltante dans un Far-West ô combien réaliste. Course de chevaux, fusillade, partie de poker, jeu du couteau, chasseur de prime, tant d'activités qui rythmer la vie de John Marston, personnage charismatique comme Rockstar sait souvent y faire.D'une beauté incroyable pour l'époque, ces panoramas mon dieu.. RDR est un jeu d'une grande maîtrise même si il a un poil vieilli aujourd'hui. Que dire de la fin très marquante qui en aussi laissé plus d'un(e) sur le carreau !8 )- Éxclusivité Xbox 360, Fable 2 nous entraîne dans un monde magique et enchanteur dans la sublime Albion, contrée sous le joug d'un cruel dictateur nommé Lucien. Personnage homme ou femme crée de toute part, Fable 2 ou la série Fable en général se démarquait avant tout des autres open world par son système d'interaction avec les pnj incroyablement poussé.Applaudir, se moquer, larguer des caisses ou roter comme un porc, tant de possibilités pour interagir avec la populace rendait le monde incroyablement vivant et riche. La présence du toutou était également très appréciable tant celui ci était utile, et étant moi même un ami des animaux, je peux vous dire que j'ai adoré cette boule de poil virtuel !Fable 2 laissée aussi la possibilité aux joueurs d'avoir une baraque, une famille avec des enfants etc... Faire le bien ou le mal était également un des points positifs de ce jeu, jusqu'à transformer complètement votre personnage en un être hideux. Et cerise sur le gâteau, le jeu est toujours très joli encore aujourd'hui je trouve, et magnifique pour l'époque.7)- Ayant adoré Asylum, j'ai encore plus aimé City avec cette ambiance lugubre de ville-prison à ciel ouvert. Me balader dans les rues et latter du malfrats à tirelarigot avait quelque chose de très jouissif. Je me suis jamais senti autant Batman que dans Arkham City, et les suivants. AC permettait de jouer aussi la belle et sexy féline Catwoman, et de rencontrer et affronter de très nombreux vilains à savoir Le Pinguoin, Double Face, Harley, Mr Freeze etc...Généreux au niveau de sa durée de vie, j'ai adoré certains endroit que propose la campagne solo comme le musée du Pinguoin ou l'aciérie du Joker.Les quêtes annexes étaient dans l'ensemble plutôt sympathique, notamment celle avec le "voleur d'identité" Arkham City était également bourré de secret et d'easter egg à découvrir, pour le plus grand plaisir des fans de la chauve-souris.6)- Le meilleur Far Cry pour moi et pour beaucoup, triste de dire que Ubisoft a selon moi toujours pas fait mieux que Far Cry 3. Cette île magnifique qu'est Rook Island permet au joueur de l'arpenter aussi bien en quad qu'en deltaplane, ou même en jet ski.Une faune et une flore copieuse, et où les animaux sont aussi magnifiques que dangereux, et où les pétoires en tout genre ne manquent pas.Trucider les pirates de Vaas dans des captures de camps ennemis étaient absolument jouissif, surtout en infiltration bien qu'on avait le choix d'y aller en bourrin également. Un solo vraiment cool dont certaines missions sortent clairement du lot, notamment celle où on infiltre un bateau ou on cherche un poignard légendaire dans un temple en pleine jungle.Far Cry 3 était aussi l'occasion pour les joueurs de découvrir l'un des méchants les plus marquants du jeux vidéos Vaas Monténégro, qui a beaucoup fait parler, surtout avec l'incroyable performance de l'acteur qui le double Michael Mando."Je t'ai déjà donné la définition du mot folie ?" Sa fameuse phrase culte.5)- Mon opus des AC préférés bien que je les ai pas tous fait. AC Origins a été un voyage extraordinaire dans une Égypte immense et très fidèle, des décors grandiose allant de Alexandrie à ces sublimes pyramide ou ces déserts à perte de vue.C'est également l'opus qui a véritablement "donné un coup de pied dans la fourmilière" tant il propose quelque chose de très différents des anciens épisode. Les combats, l'inventaire, les armes, tout a été revu ou presque.Le personnage qu'est Bayek est également super attachant, et son histoire est triste et touchante.Splendide, gigantesque, variés, l'open world de AC Origins est un terrain de jeu jouissif, j'ai adoré récupérer les avants poste aux ennemis même si l'IA est toujours aussi problématique... Les combats bien violent étaient également bien fun. J'ai tellement aimé que j'ai même fait les DLC dont j'ai surtout aimé le deuxième.4)- L'un des jeux les plus connus de tous les temps, TES V est un chef d'œuvre comme on en fait rarement. Bordeciel est un gigantesque terrain de jeu variés allant des forêts au lacs, en passant par des montagnes enneigées ou de sombres grottes.Skyrim est une aventure très longue avec un nombre de quêtes hallucinant, ou vous pouvez rejoindre plusieurs factions comme les Compagnons ou la Guilde des Voleur. Des tonnes et des tonnes d'armes en tout genre s'offre à vous, allant de simple épées au masses ou aux arcs vraiment classe pour la plupart.Skyrim m'a également beaucoup marqué pour ses musiques sublimes par le génial compositeur Jéremy Soule. Le genre de thème qui te marque à vie.L'aventure est gargantuesque et vous zigouillerez des tonnes et des tonnes d'ennemis durant votre périple en Bordeciel et découvrirez des lieux absolument bluffant, je pense notamment à l'ancienne cité des nains. Bref, un jeu tout bonnement exceptionnel dommage cependant que les combats ne sont pas gégé....3)- Il serait criminel pour moi de pas mettre ce mastodonte Made In Nintendo. BOTW était clairement un de mes rêves qui se réalise. Un monde d'Hyrule gigantesque et en monde ouvert. La grande force du jeu, c'était bien évidemment d'aller partout dès le début. Le jeu nous invite à nous balader et nous perdre dans son monde au proportions démesurées.Zelda BOTW avait également un excellent système de physique ou il était possible de faire énormément de choses. Couper du bois, utiliser une feuille comme pagaie, récupérer des coffres enfouies sous l'eau etc... C'était également l'un des rares jeux à proposer une vraie gestion de la météo et qui n'avait pas qu'un impact graphique.Utiliser des armes de fer sous la foudre était une mauvaise idée, de même que s'aventurer en calbute dans la neige. Un Hyrule plutôt dangereux donc malgré un nombre de créatures assez limitées et des donjons clairement au second plan.Même si d'innombrables Sanctuaires permettaient à Link se farcir quelques puzzle dont la plupart était plutôt réussi malgré pas mal de redites.BOTW a été une sacrée et longue aventure dans cet Hyrule immense et dont la distance d'affichage n'avait clairement pas à rougir malgré les limitations techniques de la console.2)- Le mammouth de Rockstar en deuxième position de mon top. Que dire si ce n'est que j'y ai passé un nombre incroyable d'heures, sur PS3 mais aussi et surtout sur PS4 qui rajouter énormément de choses.Michael, Franklin, Trevor, un trio bien marquant dans un open world qui l'est tout autant. J'adorais me balader dans la ville, aller près de l'océan et contempler l'incroyable moteur physique des vagues. Faire du vélo, de la bagnole et visiter ce Los Santos gigantesque.Faire le con était également un de mes passe-temps, voler des voitures, voler de l'argent, bref ce genre de larcins qu'on fait dans les GTA quoi...A noté que l'histoire du solo était plutôt cool à suivre avec ce trio de feu !Bon tout ceci est très bien mais à quand un trailer du 6 sinon ?1)- La troisième aventure du Sorceleur Geralt a la première position de mon classement. Une aventure EXTRAORDINAIRE dans plusieurs grandes map (alors je sais on va me dire que TW3 n'est pas vraiment un open world car pas une seule map mais tant pis)Des quêtes annexes incroyables toujours pas égalées à ce jour, et une liste de personnages pour la plupart très très réussi, le Baron, Yennefer, Ciri, etc... Yen a tellement. TW3 est clairement une aventure qui se vie à chaque instant et où vos choix auront de vraie conséquences, quitte à ce que ça vous plaisent pas.Le bestiaire est copieux, allant de simple noyeurs à des loups-garous en passant par des guenaudes ou autres joyeusetés.Les maps sont variées, gigantesque et il s'y passe quasiment toujours quelques choses dont de simple évènements annexe qui peuvent déboucher sur quelques chose de plus sérieux, une des vraies force de cet incroyable jeu.Les DLC sont les meilleurs que j'ai fait jusqu'à présent et il serait même exagéré de dire que ce ne sont que de simple DLC tant la barre est élevée.Le meilleur open world à ce jour pour moi, tout simplement.1 Bis- Je triche mais TW3 n'est pas le seul, impossible de départager les deux, RDR 2 ma tellement marqué que je me dois de lui léguer aussi la première place. Pour moi, il atomise le premier jeu en devenant encore quelques chose de supérieur et surprenant.D'une beauté effarante, l'aventure qui se situe quelques temps avant RDR ma retourné comme jamais. Force à une qualité d'écriture exemplaire, que ce soit au camp ou dans la campagne, accentué par l'incroyable personnage qu'est Arthur Morgan et qui est à ce jour selon moi le meilleur personnage que j'ai vu dans un jeu vidéo avec Joel, tant son charisme est fou et qu'on s'y attache très fort.Même si le jeu peut déplaire notamment à cause de son gameplay vieillot et où sa lourdeur lui a été grandement reprocher. L'aventure proposer est folle, avec de vrai moment incroyables que je préfère taire si jamais vous n'avez pas encore fait le jeu.Toute cette bande ou presque pue le charisme, et où l'univers est diablement réaliste. Un open world comme on en voit rarement et un jeu tout bonnement exceptionnel qui prouve encore une fois tout le savoir faire et le génie de Rockstar.J'espère que ce top vous aura plu et si vous êtes chaud, hésitez pas à me dire le votre car ça m'intéresseBon week-end !