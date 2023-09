Attention : inclus évidemment (sur Xbox/PC Store) les abonnés Game Pass.Plus ou moins 2 millions de joueurs ont quand même payé la Premium Edition, directement ou sans upgrade.Bon maintenant parlons d'un trucOui, la première extension est du coup inclus.Mais sachez, et c'est un fan renseigné qui vous parle, que dans la quasi-totalité des cas chez Bethesda, la première extension de leurs jeux est éclatée contrairement à la deuxième que vous paierez tousDésolé

Who likes this ?

posted the 09/05/2023 at 06:19 PM by shanks