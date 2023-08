Plus je vois le jeu, plus j'aime ce qu'il propose (et pourtant il sort pas sur Switch ).

Il y a une sérénité qui se dégage que je trouve appréciable.

L'escalade est pas très courant dans les jeux vidéo, surtout avec cette approche contemplative.









Quelques préview

GamekultEn deux heures et des poussières, jusant nous montre qu'il est capable de proposer une boucle de gameplay simple et efficace et de la renouveler pour ne pas laisser le temps à l'ennuie de s'installer. S'il parvient à maintenir ce rythme sur toute sa longueur, ça s'annonce comme une belle expérience et la possibilité que Don’t Nod choisisse d'être moins cryptique sur le scénario du jeu sera qu'un petit bonus appréciable.ActuGamingJusant semble suivre la bonne voie pour parvenir à proposer une ascension contemplative à la fois intrigante, relaxante et surtout plaisante à jouer de part son univers, son ambiance visuelle et sonore, son gameplay et son level design, tout du moins sur l’ensemble de ses trois premiers chapitres. Espérons que notre ressenti sera identique lorsque nous aurons le jeu complet entre nos mains.GameblogJusant a tout pour plaire : un gameplay fluide qui se complexifie au fur et à mesure de la progression, un univers fascinant qui attise la curiosité et un message touchant qui se cache dans l’ombre de mécaniques simples, mais efficaces. Certes, il y a encore quelques petites retouches à apporter au niveau de la maniabilité du personnage ou des sauts, en particulier lors des phases de plateforme. Mais finalement, rien ne vient entacher l’expérience outre mesure. La vraie question, c’est de savoir si cette proposition inédite de la part de Don’t Nod arrivera à tenir sur plusieurs heures sans tomber dans le rébarbatifPS : Directement prévu dans le Gamepass à sa sortie.