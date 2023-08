Les ventes de la Nintendo Switch dépassent les 129,53 millions (au 30 juin, 2023), 3,91 millions d'unités

pour ce premier trimestre (soit +13,99 %). Les ventes de ladépassent lesmillions (au 30 juin, 2023), 3,91 millions d'unitéspour ce premier trimestre (soit +13,99 %).

Top 10 des jeux 1st party les plus vendus :





Les ventes de la franchise The Legend of Zelda :





Les ventes de la franchise The Legend of Zelda :

■ Japon : 30.79 millions (23.77 %)■ Amérique du nord : 50.18 millions (38.74 %)■ Europe : 33.53 millions (25.89 %)■ Reste du monde :15.02 millions (11.60 %)Autre information, 52,21 millions de jeux ont été vendus entre le mois d'avril et juin, portant le total à 1088 millions pour la partie software.1-Mario Kart 8 Deluxe : 55.46 millions (+1.67 million)2-Animal Crossing New Horizons : 42.79 millions (+580K)3-Super Smash Bros Ultimate : 31.77 millions (+680K)4-The Legend of Zelda Breath of the Wild : 30.65 millions (+840K)5-Super Mario Odyssey : 26.44 millions (+680K)6-Pokémon Sword and Shield : 25.92 millions (+100K)7-Pokémon Scarlet and Violet : 22.66 millions (+560K)8-Super Mario Party : 19.39 millions (+250K)9-The Legend of Zelda Tears of the Kingdom : 18.51 millions10-New Super Mario Bros U Deluxe : 16.17 millions (+760K)*(les ventes au dernier trimestre)Proportion des ventes de jeux (avril - juin 2023) :-Ventes physiques : 52,7 %-Ventes eShop de jeux existant en physique : 30,5 %-Ventes eShop de jeux uniquement en téléchargement : 16,8 %