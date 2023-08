Jeux Vidéo

Si vous pensiez que la première console de jeux vidéo conçue par Sony était la PlayStation, détrompez-vous. Il s'agit simplement de la première console de jeux vidéo commercialisée par Sony.Oui, bien avant la PlayStation, avant même la collaboration ratée de Sony avec Nintendo, il y avait cette beauté. Video Games Densetsu a publié un lien vers un très vieil article de Famitsu contenant quelques photos .On ne sait pas grand-chose de ce prototype, si ce n'est qu'il s'agissait d'une console de salon utilisant des cartouches. Il a été présenté de 2002 à 2005 à l'exposition "Honda Sōichirō to Ibuka Masaru - yume to sōzō / 本田宗一郎と井深大-夢と創造-展" (Sōichirō Honda et Masaru Ibuka - rêve et créativité) - Sōichirō Honda et Masaru Ibuka ont respectivement fondé Honda et Sony. Et c'est à peu près tout ce que l'on sait avec certitude à son sujet. Simplement étiquetée "Prototype TV Game Machine", on pense (il y a un article japonais sur l'exposition ici) que la console date des années 1970, ce qui signifie que tous les jeux qu'elle aurait pu proposer auraient été relativement simples.En l'absence de manette, on suppose que les boutons rouge (こたえ/Kotae, ou ANSWER) et bleu (すすめ/Susume, ou PROCEED) permettaient de jouer aux jeux. Si c'était le cas, les séquences vidéo ou les graphiques seraient affichés sur l'écran de télévision, et les joueurs feraient des sélections (pour des réponses ou des décisions) sur la console elle-même. Et la roue géante sur le côté ? On suppose qu'elle sert à faire défiler des éléments.Famitsu avait demandé au service des relations publiques de Sony plus d'informations sur la console, mais on leur a répondu qu'on ne connaissait pas les détails spécifiques, comme l'année exacte de fabrication du prototype. Ce qui, avec le fait que ce prototype ne porte pas de logo Sony, suggère qu'il n'a pas été très loin dans la conception.Les prototypes d'appareils photo et de caméscopes (caméras vidéo 8 mm) sont alignés sur la gauche. La taille est de 280 x 135 x 370 mm, on a donc l'impression que la PS3 d'origine est environ deux fois plus épaisse. Le panneau d'explication indique :