Sony PUD-J5A Virtual Reality Headset

Sorti en 2002 et disponible uniquement au Japon, le casque Sony PUD-J5A a introduit la réalité virtuelle sur la Playstation 2. Le casque utilise la technologie stéréoscopique, qui projette deux images légèrement différentes à chaque œil pour simuler une vision en 3D, ainsi qu'un système de suivi de la tête basé sur des capteurs de mouvement pour capturer les mouvements de la tête des joueurs. Il était initialement vendu 598 000 yens (environ 500 dollars américains) sur le site Web de Sony Japon.



Le casque est équipé d'écouteurs supra-auriculaires réglables, d'un écran réglable monté sur la tête, de manuels et d'un boîtier de commande avec entrées vidéo, USB et d'alimentation.



Seuls 6 jeux supportent le PUD-J5A, ce qui explique son manque de popularité au Japon et pourquoi il n'a jamais été commercialisé aux États-Unis :



- Energy Airforce et sa suite Energy Airforce aimStrike ! (simulateurs de vol)

- SideWinder V (simulateur de vol)

- AirForce Delta : Blue Wing Knights (simulateur de combat aérien)

- Simple2000 Vol. 33 : The Jet Coaster (simulateur de montagnes russes)

- Virtual View : R.C.T. Eyes Play (photographie)



Une photo supplémentaire et des scans de certaines pages du manuel se trouvent dans notre base de données des collections. Vous trouverez de superbes photos, notamment de la technologie utilisée par Sony pour créer les images RV, sur PlayStation Collecting.



Le casque et les jeux ne fonctionnent que sur une PS2 de la région japonaise ; nous remercions notre donateur anonyme d'avoir apporté une PS2 japonaise et un jeu de simulation de vol compatible pour que nous puissions l'essayer. (Dave était plutôt bon, mais Judith est sortie de la piste. Par contre, regarder dans le cockpit était génial). Tous les emballages et le matériel sont en japonais, ce qui a rendu difficile l'installation de l'équipement.



Alors je vais pas faire mon gros blasé mais j'ai vraiment l'impression que je n'apprends plus rien sur le jeux vidéo "rétros" (anecdotes, hardwares obscurs etc…), mais là pour le coup je pense que je n'avais jamais entendu parlé de ce truc, et j'ai l'impression que c'est le cas de pas mal de monde : une seule page wiki en parle (en allemand), sur les pages PS2 j'ai jamais vu beaucoup de références à ce périphérique etc…Alors contrairement aux idées reçues, je savais pertinemment que Sony sont des précurseurs dans le domaine du jeux vidéo, je connaissais par exemple leurs travaux du proto du PS Move pour la PlayStation 2 (avant même les annonces de la Wii et de ses Wiimote), mais au niveau de la VR, je ne savais pas qu'ils étaient aussi des pionniers. Bien avant les 1eres bidouilles de Palmer Luckey pour faire l'Oculus Rift, que je considère comme le début de la VR "moderne", ce qui a relancé l'intérêt de la Réalité Virtuelle aux investisseurs mais aussi au public, Sony avait mis en vente au Japon un casque VR pour sa PS2 en 2002 ! Oui oui un vrai casque VR, pas des casques / visionneuses 3D "HMZ-T" comme ils ont sorti entre 2011 et 2014Source :"An additional photo plus scans of some manual pages are in our collections database. Some great pictures, including the technology that Sony used to create the VR images, are at", le lien vers ce forum n'est plus valide et au contraire vous allez avoir des popup à la con et votre antivirus va s'affoler aussiSource : https://www.digitalgamemuseum.org/collection/items/show/2600 Source (en allemand) : http://spiele-maschine.de/spiele-maschine-newsfeed/pud-j5a-in-der-mgames/La page wiki allemande du casque : https://de.wikipedia.org/wiki/PUD-J5A Une vielle news annonçant le casque : http://ixbtlabs.com/news.html?01/20/76 Quand on se remémore l'histoire du jeux vidéo, on pense de suite à des marques légendaires comme Nintendo, Sega, Atari, Magnavox, SNK, Nec etc… Et même si les Playstation sont un peu plus récentes, et en voyant le jeux vidéo ces 30 dernières années (presque 30 ans la 1er Playstation ! P'tin ça passe), Sony a largement mérité sa place dans le panthéon des jeux vidéo. Merci pour toutes ces années, ces consoles, ces périphériques & consoles qui ont plus ou moins marchés, mais c'est la qu'on voit la vrai prise de risque et l'innovation, merci Sony pour nous avoir fait rêver toutes ces années, et rdv dans un peu moins d'un mois pour le PSVR2