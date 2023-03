Jeux Vidéo





Je vous conseille d'aller lire l'interview du chef de projet Akiyoshi Tanaka, le chef de la planification et du développement Tetsunori Nakayama, et le concepteur et développeur UX Alexis André :



https://toio.io/interview.html (en japonais ^^ Mais bon mettez le trad sur votre navigateur)

Tous le monde connait la Pico de Sega, mais connaissez vous la Toio de Sony ?Toio est une console de jeu vidéo éducative développée par Sony Interactive Entertainment. Il se compose de deux robots miniatures, d'une station d'accueil avec un écran monochrome, d'un port de cartouche sur lequel charger le logiciel et de deux contrôleurs en forme d'anneau. Ces jouets sont conçus pour encourager l'apprentissage en jeu et la programmation chez les jeunes enfants.L'idée remonte à 2012, lorsqu'Alexis André (Un Français travaillant à la division Tokyo de Sony Computer Science Laboratories) et Akichika Tanaka (ingénieur de recherche en robotique) ont commencé à travailler sur le concept de jouets éducatifs pour enfants (voir l'interview, le lien est à la fin).L'appareil a été dévoilé au Tokyo Toy Show et mis en précommande sur la plateforme de financement participatif First Flight de Sony Corporation en juin 2017. Bandai, LEGO et Sony Music ont été annoncés comme partenaires dans le développement et la création de contenu. Fin 2017, Sony Interactive Entertainment a repris le projet car il offrait un défi au-delà de la télévision. Les contributeurs ont commencé à recevoir leur toio en janvier 2018.Peu de temps après le passage du projet à la division des jeux, le matériel et les logiciels ont été considérablement repensés pour améliorer la stabilité. Sony a proposé la version révisée de toio à ceux qui ont financé l'original sans frais supplémentaires. Cette version a commencé à être vendue au grand public au Japon le 20 mars 2019. Sony a rendu la plate-forme open source et a publié un référentiel GitHub le 13 juin 2019. Le 30 septembre 2020, Sony et Morikatron (une société japonaise spécialisée dans l'IA des jeux) ont publié un kit de développement logiciel gratuit Unity conçu pour toio.Toio sont livrés avec un ensemble de cartouches qui peuvent être utilisées pour créer différents types de jeux et d'activités. Toio peuvent être contrôlés à l'aide d'une application mobile. L'application permet aux enfants de programmer des mouvements pour leurs jouets, de créer des séquences de mouvements pour les faire interagir les uns avec les autres, et de personnaliser les sons et les effets visuels émis par les jouets.Toio ont été conçus pour encourager la créativité et l'imagination chez les enfants. Les enfants peuvent utiliser les cartouches et l'application pour créer leurs propres histoires et aventures, en utilisant Toio comme personnages dans leur propre monde imaginaire. Les jouets peuvent également être utilisés pour enseigner les mathématiques et les compétences de résolution de problèmes aux enfants.Toio ont remporté de nombreux prix pour leur design innovant et leur potentiel éducatif. En 2018, ils ont remporté le prestigieux Red Dot Design Award, qui récompense l'excellence en matière de design et d'innovation. Ils ont également été nommés l'un des meilleurs jouets éducatifs de 2018 par le magazine Parents.Dans l'interview avec les créateurs des Toio, ceux-ci ont expliqué que leur objectif était de créer un jouet qui serait à la fois amusant et éducatif pour les enfants. Ils ont également déclaré qu'ils voulaient créer un jouet qui serait facile à utiliser pour les parents et les éducateurs.Toio ont également été utilisés dans les écoles japonaises pour encourager l'apprentissage en jeu. Les éducateurs ont utilisé les jouets pour enseigner les mathématiques, la physique et les compétences de résolution de problèmes aux enfants. Les enfants ont également utilisé Toio pour créer des projets artistiques, tels que des spectacles de marionnettes et des dioramas. Les jouets sont aussi utilisés dans des bibliothèques et des centres communautaires pour encourager l'apprentissage en jeu chez les enfants.La page en anglais sur le site US de Sony :La page wikipédia anglaise :Le site officiel :La chaine Youtube officielle avec d'autres trailers :Twitter :Facebook :Instagram :Et connaissez vous aussi le PUD-J5A, le premier casque VR de Sony pour la PS2 ?