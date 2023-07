La stratégie matérielle de Microsoft pour les Xbox Series X et Xbox Series S était prometteuse en 2020. Mais nous sommes aujourd'hui en 2023. Une pandémie mondiale inattendue, une pénurie de puces sans précédent et un bouleversement des chaînes d'approvisionnement technologiques ont eu des répercussions sur les deux fabricants de consoles.J'étais assez optimiste sur la stratégie de la série S de la Xbox dans les premiers jours. Sur le papier, il est tout à fait logique d'avoir un hardware plus abordable qui peut potentiellement cibler les étudiants, les jeunes joueurs, le marché des cadeaux, etc. La Xbox Series S représente une part importante de la base de joueurs de la Xbox Series X|S, même si nous ne savons pas exactement dans quelle proportion.On a beaucoup parlé de l'écart de puissance entre la PS5 et la Xbox Series X au moment du lancement.Nous avons déjà vu des jeux s'efforcer d'atteindre la résolution 4K60 sur la Xbox Series X et la PS5, notamment Starfield de Microsoft et Plague Tale Requiem l'année dernière.J'ai récemment écrit sur la façon dont les efforts d'expansion horizontale de Microsoft les détournaient de l'expérience de la console Xbox, et je ne peux pas m'empêcher de penser que le Xbox Cloud Gaming doit assumer une grande partie de cette responsabilité.Microsoft n'a pas vraiment caché le fait que le Xbox Cloud Gaming est alimenté par des puces Xbox Series X. L'un des plus gros problèmes de Microsoft depuis le lancement est le niveau des stocks, qui est très bas depuis avant même la pandémie. Après la pandémie, la situation n'est toujours pas brillante dans l'ensemble, malgré le fait que Sony ait, une fois de plus, pris les devants et enregistré des ventes à trois chiffres d'une année sur l'autre.La situation n'est pas aussi catastrophique que certains le pensent et le prédisent, bien sûr. 21 millions de consoles qui s'emparent toutes des microtransactions de FIFA, Fortnite et Call of Duty génèrent des niveaux de revenus assez absurdes, tout de même. Et sur le papier, la stratégie de la console est solide. La Xbox Series S aurait été un excellent complément. Le Xbox Cloud Gaming aurait également été un excellent complément. Le problème, c'est qu'on a l'impression que ces deux produits ont nui à la Xbox, au lieu de l'aider.Toutefois, si Microsoft parvient à mettre au point le cloud gaming, à briser le duopole Google-Apple qui bloque le modèle commercial et à contourner les problèmes de latence qui l'empêchent d'être vraiment amusant, il sera mieux placé que la plupart des autres pour en tirer parti.Microsoft a comblé le manque de contenu grâce à ses acquisitions de studios, mais si des jeux comme Starfield rendent la Xbox Series X|S à nouveau désirable pour les consommateurs ordinaires, Microsoft aura-t-il même assez de stock pour les satisfaire ?"Expédition dans 2 à 4 semaines" ne me semble pas être un niveau de stock fixe, mais qu'est-ce que j'en sais ?Phil Spencer, responsable de la Xbox, a récemment déclaré lors d'une interview que Microsoft ne pouvait pas "surpasser la console" PlayStation. Peut-être que c'est impossible, mais cela signifie-t-il qu'il ne faut pas essayer ? Absolument pas. Le Xbox Game Pass reste la meilleure offre de jeux, et la meilleure expérience est absolument sur le matériel Xbox local. Il n'a pas encore eu son moment de prédilection, mais ce moment pourrait bien arriver. Avec une solide gamme de jeux Xbox à venir et un peu d'investissement dans la plateforme elle-même, je pense que Microsoft a une réelle opportunité de redresser la barre.