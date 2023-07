(1946-2023) (1946-2023)

Le Parisien

Jane Birkin est décédée à l’âge de 76 ans. Selon nos informations, elle a été retrouvée sans vie à son domicile parisien ce dimanche.Née à Londres en 1946, elle s’était installée en France à la fin des années 1960. Naturalisée française, elle a toujours gardé son accent britannique et son timbre de voix reconnaissable entre mille. Après un premier mariage avec le compositeur John Barry, avec qui elle aura une fille Kate, décédée en 2013, elle rencontre Serge Gainsbourg. Ils vont former ensemble un couple iconique, qui la propulsera au sommet du hit-parade en 1969 avec l’inoubliable duo « Je t’aime… moi non plus ».« Quand je vois les Français écouter des chansons vieilles de quarante ans, je sais qu’elles font partie de leur histoire. Mais eux aussi font partie de la mienne », a résumé l’interprète d’« Ex fan des sixties », «Di doo dah » et « la gadoue » à la parution en 2018 de son journal intime « Munkey diaries ».De ses dix ans d’union avec Serge Gainsbourg est née une fille, Charlotte Gainsbourg, en 1971. Après cette rupture, l’Anglaise préférée des Français a partagé la vie, de 1980 à 1992, du réalisateur Jacques Doillon, avec lequel elle a une fille, Lou Doillon.Chanteuse, mais aussi actrice, scénariste et réalisatrice, elle a joué dans de nombreux films, comme La Piscine, Dom Juan 73 ou La Fille prodigue, et s’était aussi essayée au théâtre.Quelques films :