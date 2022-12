Vu que ça parlait de l'arrivée de CR7 en Arabie Saoudite, voici deux excellentes vidéos de Romain Molina sur le sujet.Vu que ça touche à la géopolitique et au soft power, je suis ça de prés.Note : depuis que j'ai vu les documentaires de RMC Sport, j'avoue apprécier le foot

posted the 12/31/2022 by sussudio