Jeux Video

Info rapide venue du même leaker qui semble avoir des liens avec MercurySteam (il avait balancé avant l'heure l'annonce de Metroid Dread) et qui déclare aujourd'hui qu'un "studio espagnol", donc on imagine de nouveau Mercury, a reçu son premier kit de développement Switch 2.



Avis perso :

Outre le fait que ça fait plaisir que les choses se mettent en place pour l'avenir, je ne serais pas étonné que Mercury obtienne l'aval d'un nouveau Metroid 2D quand on sait que Dread est le plus gros succès de la série (environ 3 millions de ventes).