5 jours que le jeu est sortie, pas mal ont du avancer. Voir fini.Du coup vous en pensez quoi ?Avis perso, il a un surtout un défaut (les quêtes façon FF14 dans la trame) qui me gêne, et des défauts moins chiant à mes yeux. Mais globalement ça reste le meilleur FF depuis le 12.Bien meilleur que cette daube de FFXIII (avis perso. Et que le XV.Vous en pensez quoi du coup ?