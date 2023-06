3 ème et dernière partie pour ce long top consacré au boss de Bloodborne ! Quels sont les 10 boss qui m'ont fait le plus suer ? Réponse tout de suite !10)Un boss des Donjons Calices avancés, le Descendant Pthumérien est plutôt agile alors qu'il a un look de vieillard. Il combat avec un genre de faucille qu'il déclinera en deux quand il sera à peu près mid life. Il est assez chaud de le contrer au pistolet bien que ce soit faisable. Il est assez agaçant également car il esquive pas mal nos attaques. Il existe une déclinaison de ce boss qui manie un genre de faux.9)- Boss caché se trouvant dans le Château de Cainhurst, Logarius est un des boss les plus redoutable du jeu, rt pour beaucoup de monde. Ses attaques ésotériques à tête chercheuse sont immondes, et font vachement mal. Il a une très bonne portée avec sa faux, mais attaque également bien vite avec son épée bien qu'il soit plutôt simple de le contrer. Vers le milieu du combat, il faudra vite casser l'épée qu'il plante dans le sol sinon on est assaili de projectile, et difficulté supplémentaire, faire gaffe à ne pas tomber du toit, et croyez moi ça arrive souvent.8 )- Le chasseur le plus difficile du jeu, Gerhman est le boss final de la "deuxième fin" et rien à voir avec la blague de Présence Lunaire. Il est assez difficile de le contrer bien que ce soit possible, mais le timing est bien plus tendu que Lady Maria par exemple. Il attaque avec une immense faux qui peut se décliner en épée, et que vous pouvez obtenir si vous le tuer. Quand il est mid life, il s'élèvera en l'air et balancera des bourrasque de vent dévastatrice. Néanmoins, le terrain est à notre avantage pour une fois car l'arène est grande. Il a également une chope assez relou qui inflige de lourd dégât s'il nous attrape, et d'ailleurs lui aussi peut nous contrer car il a lui même une arme à feu. Pas simple le bougre...7)- Le clébard de feu est un des boss les plus difficiles du Calice. C'est un énorme sac à PV et l'arène est assez petite ce qui nous désavantage complètement. Il est également assez résistant et encaissé plutôt bien les coups même si il peut prendre cher au niveau de sa tête qui est son point faible mais pas évident à toucher. Une de ses attaques les plus horrible et quand il nous fonce dessus très rapidement ce qui quasi OS. Il envoie des flammes avec ses pattes, tente de nous mordre, nous écrase bref nous fait pas du tout de cadeau, ça va pas être évident de le renvoyer à la niche je vous préviens !6)- Si jusque là, les boss ne m'avait pas trop fait rager enfin un peu quand même, on commence vraiment à rentrer dans mes bêtes noires avec le Monstre de Saignée. Gigantesque monstre vraiment classe il faut le dire avec ses allures de loup-garou, ce boss m'a rapidement fait péter un câble. Il a pas mal de vie, tape très fort et une de ses pires attaques et quand il nous brandit son énorme poing, il a une allonge de malade et le nombre de fois qu'il m'a tuer en faisant ça je compte même plus... L'attaque ou il nous saute dessus pour nous écraser est également délicate à esquiver. L'astuce est de se glisser entre ses pattes pour le frapper mais c'est plus facile à dire qu'à faire, car de loin il a clairement l'avantage sur vous.5)- Une déclinaison du monstre de base mais en un peu plus difficile. Il était déjà chiant mais avec le vers il l'est encore plus. Il gagne en portée au niveau de sa gueule, et le ver peut nous mordre et lancer des dégâts de saignement à moins que ce soit du poison m'en rappelle plus trop. Néanmoins, l'œil sépulcrale peut être utile pour toucher le ver à distance.4)- Allez encore un peu de souffrance avec le Monstre Odieux en 4 ème position. Il inflige d'énorme dégâts mais le pire reste sa seconde forme ou il vous fera des attaques électriques dévastatrice. Il a un enchaînement de coup qu'il n'est pas possible d'éviter si vous vous prenez dedans, et qui vous tuera automatiquement. C'est un combat éprouvant, long, difficile pour les nerfs et pour votre manette. A tel point qu'un cheat a été trouvé contre lui, à savoir lancer des poignards empoisonné et attendre qu'il meurt comme ça, c'est très long mais ça fonctionne. Bon, moi j'ai porté mes couilles et je l'ai eu à la loyal mais j'en ai chier !!!(Le fameux enchaînement dans la vidéo)3)- Elle m'a tellement casser les noix que je lui ai trouvé un super surnom, Ébripétasse ! Boss le plus difficile pour ma part du jeu de base. Ebrietas est un genre de pieuvre visqueuse qui attaque avec ses longues tentacules (non je parle pas de Octo du site) et une attaque ésotérique vraiment difficile à esquiver, surtout qu'elle le fait en 3 fois. Le pire c'est quand elle nous fonce dessus sans prévenir, ce qui One shot la plupart du temps. Elle a pas énormément de vie heureusement et on peut la stun plutôt facilement mais quand elle est sur le point d'y passer, elle est extrêmement agressive et je crevais souvent à ce moment, de quoi accentuer la rage. Bref, Médaille de bronze pour cette connasse.2)- Si jusque là, les boss d'avant étaient difficile, passons maintenant au niveau extrême. Ceux qui vont vous faire pleurer du sang. Et médaille d'argent pour Ludwig, cette espèce de cheval répugnant est un véritable mur pour continuer le DLC, d'ailleurs je le trouve un peu trop difficile comparer au deux suivants mais passons.La première forme est déjà très compliqué, Ludwig passe son temps à hurler et à vous attaquer sans relâche. Il.vous fonce dessus, vous saute dessus pour vous écraser, essaie de vous toucher avec ses pattes et ses attaques sont parfois pas évidente à cerner. Si vous arrivez à survivre jusque là, il dévoilera sa deuxième forme ou il sera armé de l'épée du Clair de Lune, lame que vous obtiendrez en le terassant mais préparez vous à morfler. Sa deuxième forme est très très énervée et vous n'avez que quelques fractions de seconde pour attaquer car Ludwig enchaîne très vite et peut vous tuer en quelques enchaînements seulement. Il faudra vite reculer quand il fera son AOE car c'est le OS assuré.1)- Bon, je crois que c'était assez évident pour certains, le boss final du DLC est bel et bien pour moi (et pour beaucoup) le boss le plus difficile de tout le jeu, et même bien plus qu'un Ludwig qui pourtant est déjà immonde. L'orphelin de Kos sera votre pire cauchemar. D'une agressivité hors norme, et d'une violence qui dépasse l'entendement, il attaque avec son genre de placenta qui fait office de yoyo, aussi bien à distance qu'au corps à corps. Sa première forme est déjà vénère mais sa deuxième l'est encore plus, il se voit pousser des ailes (littéralement) et déclenche une rage qui balance des éclairs, entre dans une colère folle et enchaine de multiples attaques sans vous laisser le temps de respirer, ce qui le rend difficile à blessé. Il n'a pas de faiblesse particulière bien qu'on peut le backstab avec l'augure d'Ebriétas mais c'est chaud, vraiment chaud.Même les attaques élémentaires ne lui font pas plus de dégâts que ça au final. Prier pour rester en vie tout le long, et préparer vous à recommencer, recommencer, rager, ragequiter et revenir plus fort (ou pas) après une trentaine d'essais. J'avais mis 2 h 30 pour le battre la première fois, dont un ragequit et plusieurs noms d'oiseau sorti. Il est pas seulement le boss le plus hard de Bloodborne, il est également un des boss les plus difficiles de tous les jeux vidéos confondu. Entends nos prière Kos, on va en avoir besoin...J'espère que ce top en 3 parties vous aura plu ! En tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et je pense réitérer l'expérience avec un autre jeu à l'avenir. Bonne semaine !