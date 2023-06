(Mimic / L'Échine du Diable / Blade 2 / Hellboy / Le Labyrinthe de Pan / Hellboy 2 : Les Légions d'or maudites / Pacific Rim / Crimson Peak / La Forme de l'eau / Nightmare Alley)co-réalisateur du Film d'animation : Pinocchio“Il y a encore quelques films en live-action que je voudrais faire, mais pas tant que cela. Après ça, je ne veux créer que des films d’animation. C’est le plan”“Je pense que l’on peut créer un drame fantastique avec la stop-motion et émouvoir le public. À vrai dire, je pense que cette technique peut atteindre directement nos émotions, d’une manière qu’aucun autre médium n’est capable de reproduire”“Pour moi, l’animation est l’art le plus pur, et il a été kidnappé par un tas de voyous. Nous devons le sauver, et je pense qu’il est encore temps de glisser un cheval de Troie dans ce milieu”“Spider-Verse, Teenage Mutant Ninja Turtles et Mario Bros font bouger les choses, et permettent plus de latitude, même s’il reste encore beaucoup à faire”.Son prochain film, The Buried Giant, est actuellement en préparation pour une sortie sur Netflix courant 2024. Adapté du roman de Kazuo Ishiguro, il sera également réalisé avec cette technique (stop-motion), et contera l’histoire d’un couple du Moyen Âge, vivant dans une Grande-Bretagne fictive où personne ne peut conserver de souvenirs à long terme. Guillermo del Toro porte le projet en tant que réalisateur, producteur, et écrit le scénario en duo avec le créateur de Matilda, Dennis Kelly.