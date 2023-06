La première fois que j'ai vu One Piece, j'ai directement pensé au film : Les aventures du baron de Munchausen.Un film poétique, démesuré, drôle...un vrai souffle épique.D'ailleurs One piece a des références directement inspiré du film.Gol D. Roger Vs Baron MunchausenVan Auger Vs AdolphusLa référence au boulet de canon (Kizaru)bref ça méritait mieux que cette adaptation complètement cheap, si je me réfère à la bande annonce.Tu peux même confier la réalisation d'un film à George Miller (la licence Mad Max / Trois Mille ans à t'attendre).