Jeux Vidéo

Par Ryan Jones - Rédacteur en chef adjoint de Trusted Reviews - 13 juin 2023Sony a toujours excellé à soutenir ses consoles avec ces jeux qui font vendre le système. La PlayStation One a eu Metal Gear Solid, la PS2 a eu Grand Theft Auto : San Andreas (bien qu'il s'agisse d'une exclusivité limitée dans le temps), la PS3 a eu The Last of Us et la PS4 a eu God of War. Cet excellent palmarès est la principale raison pour laquelle je suis resté fidèle à la marque pendant toutes ces années.Mais aujourd'hui, nous sommes à peine plus de deux ans après le début du cycle, et il n'y a toujours aucun signe de lancement de cette exclusivité PS5 "qui fera vendre des consoles" dans un avenir proche. Certes, la PS5 a vu le lancement de jeux tels que God of War Ragnarok et Horizon Forbidden West, mais ces deux jeux étaient également disponibles sur PS4 et ne peuvent donc pas être considérés comme des "system sellers".Il est vrai que la Xbox Series X est aussi à la recherche d'un "system sellers". Elle peut se targuer d'avoir des exclusivités à succès telles que Halo Infinite et Forza Horizon 5, mais je ne les considère toujours pas comme aussi influentes que les exclusivités PlayStation citées plus haut.Mais suite au récent événement Xbox Games Showcase 2023, je pense que le jeu "qui fera vendre des Series X" pourrait arriver plus tôt que prévu. Les bandes-annonces de Fable, Avowed, Hellblade II et Forza Motorsport ont toutes impressionné, mais Starfield a volé la vedette.Xbox a montré une énorme vidéo de présentation de 45 minutes pour Starfield, offrant un aperçu approfondi des combats, de l'exploration, de nombreux mécanismes de RPG et plus encore. Il est clair que Starfield a été conçu par le même studio que The Elder Scrolls V : Skyrim, qui plonge le joueur dans un vaste monde fantastique et le laisse s'attaquer à tous les obstacles comme il l'entend. Mais Starfield troque les chevaliers et les dragons contre des extraterrestres et des vaisseaux spatiaux, vous permettant de visiter un millier de planètes différentes à travers de multiples galaxies.L'ampleur de Starfield semble sans précédent. Si des jeux comme No Man's Sky promettaient au joueur la possibilité de visiter de nombreux mondes extraterrestres générés de manière procédurale, ils manquaient de contenu pour rendre l'exploration intéressante. Les développeurs de No Man's Sky ont eu le mérite d'améliorer considérablement le jeu après son lancement, mais il n'offre toujours pas la grande histoire de science-fiction que Starfield promet.Bethesda a également décidé d'utiliser des mondes générés de manière procédurale, à l'instar de No Man's Sky, ce qui permet d'obtenir une sélection variée de planètes avec des biomes, des atmosphères, des champs de gravité et des ressources différents. Mais Bethesda a aussi intelligemment intégré du contenu fait à la main dans ces mondes, de sorte que vous pourrez explorer des stations spatiales abandonnées et des avant-postes de pirates qui pourraient faire l'objet de quêtes centrées sur l'histoire. C'est une façon apparemment géniale de rendre l'exploration amusante, même à cette échelle gigantesque.Starfield est indéniablement un RPG, Bethesda vous permettant de personnaliser votre vaisseau spatial, d'assembler votre propre équipage et de construire votre personnage à l'aide d'un arbre de compétences complet. Combinez tout cela avec les excellentes quêtes secondaires basées sur l'histoire, dont Bethesda est passé maître avec The Elder Scrolls et Fallout, et vous obtiendrez la recette de l'un des jeux les plus ambitieux jamais réalisés sur une console Xbox.Image Credit (Trusted Reviews)Bien sûr, je n'ai pas encore joué à Starfield, il est donc tout à fait possible qu'il ne réponde pas aux attentes astronomiques que cette démo approfondie a suscitées. Mais je ne me souviens pas d'avoir été aussi enthousiaste pour un autre jeu depuis Elden Ring. J'ai adoré God of War Ragnarok et Tears of the Kingdom (je leur ai attribué 5 étoiles à tous les deux), mais j'avais une idée assez précise de ce à quoi je pouvais m'attendre en entrant dans ces jeux. Avec Starfield, j'ai l'impression d'entrer en territoire inconnu, ce qui devient malheureusement de plus en plus rare dans l'industrie des jeux AAA.Si Starfield tient ses promesses, je vais devoir envisager l'achat d'une Xbox Series X.La seule grande exclusivité de la PS5 qui arrivera en 2023 est Marvel's Spider-Man 2. Il a l'air génial, mais il est vrai qu'il ressemble juste à une version améliorée de l'original, avec une carte plus grande et des capacités Venom supplémentaires. Il n'y a absolument rien de mal à cela, et j'ai hâte de jouer à cette suite, mais elle ne donne pas l'impression d'être un jeu générationnel au même titre que Starfield.Et même si je pense qu'il est stupide de baser l'achat d'une console sur un seul jeu,Source : https://www.trustedreviews.com/opinion/starfield-is-convincing-me-to-ditch-my-ps5-for-an-xbox-series-x-4337062