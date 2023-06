Grubb déclare ici qu'il a entendu très récemment que le Remake de Final Fantasy IX est bien réel:A 30"39Un autre leaker de Resetera parle d'une sortie dans les 2 ans, qu'il garde son système de combat et que c'est une exclu PlayStation.Il dit également que c'est pas un remake comme celui du 7 mais que c'est plus que un remaster.

posted the 06/06/2023 at 07:45 AM by jenicris