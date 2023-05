Après avoir réussie à faire jeu égal avec la PS3 avec la Xbox 360. Microsoft espérait faire mieux avec la Xbox One, ca n'a pas été vraiment le cas.J'en ai pris une pour jouez à KH3, je m'en mord encore les doigts. ^^

Like

Who likes this ?

posted the 05/31/2023 at 05:53 PM by darkxehanort94