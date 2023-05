Selon Nate The Hate, qui n’a pas une fiabilité 100 % mais a signé de nombreux leaks (Fire Emblem Fate et Xenoblade Chronicles 3 avant leur annonce, tombant d’ailleurs juste sur la date, le portage des Persona…). Donc : - Persona 6 serait prévu pour fin 2024 - Exclusif à la PlayStation 5 (pas de version PS4) mais très probablement tempo comme le 5 - Approuve les rumeurs sur Persona 3 Remake, qui serait lui directement multi-supports - Ce dernier a de grandes chances d’être révélé au Xbox Showcase de juin

posted the 05/22/2023 at 03:51 PM by shanks