Tests

Everspace 2

Développeur : Rockfish GamesDate de sortie : 6 avril 2023Genre : Space OperaPRÉSENTATION :Everspace 2 est un space opera, donc un jeu de tir où l'on contrôle un vaisseau.Un genre de jeu que j'aime assez et dont j'avais particulièrement aimé le premier opus.Le jeu vous met dans la peau d'Adam Roslin, un pilote recherché (pour sa particularité) par ses "anciens employeurs" qui souhaiteraient le voir mort. (difficile de pas spoiler)Pour vous échapper de la DMZ (zone démilitarisée) dans laquelle vous avez atterri, vous ferez équipe avec d'anciens et nouveaux compagnons qui souhaitent quitter la zone tout autant que vous.GAMEPLAY :Contrairement à Everspace qui était un space opera roguelite, Everspace 2 est un space opera semi ouvert ou l'on peut choisir sa destination, revenir dans des lieux déjà visités, etc.Malheureusement, le jeu ne propose plus des niveaux créés procéduralement à chaque partie comme dans le premier opus, mais un univers permanent.Rendant le tout moins intéressant à force de revisiter les lieux déjà connus.Seules les zones de jeu durant les missions (fedex etc...) seront générées aléatoirement.En outre, si vous mourez, vous ne perdez rien. Vous devrez juste recharger la dernière sauvegarde.Le jeu vous lance dans la première zone de la map et vous devrez vous déplacer de planète en planète (ou autre point d'intérêt) à la manière d'un Elite Dangerous.Vous commencez donc avec un vaisseau de base que vous pourrez upgrader au fur et à mesure que vous prendrez des niveaux à force d'xp, mais aussi en lootant, en crafting ou en achetant des modules plus performants.Plusieurs vaisseaux sont bien sur disponibles moyennant finance et sont customisables en lootant des parties de vaisseaux (juste cosmétique).Roguelite oblige, le jeu propose énormément de loot avec pas mal de variations des mêmes armes, niveaux, rareté, propriétés, etc...Les armes en plus de leurs propriétés respectives, se complètent par les dégâts qui se font soit sur le bouclier soit sur l'armure d'un vaisseau avant de pouvoir attaquer la coque.Certaines armes sont donc préférables contre certains types d'ennemis.Et comme dans la plupart des space opera, vous serez engagé dans des dog fight dans l'espace, sans oublier de chercher toutes les caches et autres gisements de matériaux disséminés dans les divers lieux que propose le jeu, matériaux nécessaires pour augmenter les bonus que vous octroient vos alliés.En plus de la quête principale, le jeu vous propose des quêtes secondaires et des missions aléatoires récupérables auprès de PNJ pour augmenter votre rang de sympathie.Pour ce qui est du gameplay pur, le vaisseau est très maniable, très arcade comme dans le premier.La difficulté est corsée selon le niveau sélectionné... Voir très corsée.Dans les zones à risque, le nombre d'ennemis est parfois assez élevé, ce qui vous oblige à jouer à reculons. Ce qui consiste à garder les ennemis à bonne distance de vos canons tout en reculant.RÉALISATION :Comme mentionné plus haut, Everspace 2 adopte un style plus classique du Space opera.Passant d'un rogue lite à un mode semi ouvert, qui malheureusement lui fait perdre cette identité qui faisait du premier opus un rogue-lite très arcade, nerveux et moins répétitif.Ici, on est sur du générique à souhait. Le jeu n'a plus d'identité. Il ne se distingue plus d'un énième jeu du même genre.A ceci dit que le jeu, tout comme le premier, est vraiment très beau. Les visuels sont toujours aussi efficaces.Malheureusement, le jeu souffre de problèmes de performances... Certains niveaux (les plus beaux en plus) vous font passer d'un 60fps constant à du 5 fps.(Ma cfg : I7-4790 / 1660 / 32go)Sur le net, certaines personnes ayant des 2060, 3060 etc... souffrent des mêmes problèmes de chute de framerate. (en tout cas pour la version Gamepass)Le jeu propose même une 7ème galaxie inaccessible. (ça fait très jeu pas fini quand on ne sait pas que c'est pour un futur DLC)Pareil côté mission principal, un bug survient vers la fin du jeu qui fait que vous n'avez plus de mission principale. J'ai du checker online pour lire que je devais m'amarrer à ma base et charger la sauvegarde auto fraîchement acquise pour débloquer la suite de l'aventure.Côté ambiance, son, voix... Pas grand chose à dire pour la VO. C'est correct.Côté bande son, on est là aussi sur du très générique. Rien de marquant.Le scénario oblige le joueur à faire beaucoup d'aller-retour entre les différents mondes/galaxies... Ce qui est un peu barbant.Heureusement que vers la fin du jeu, on débloque le voyage instantané vers certains points des différentes galaxies.Et pour ce qui est de la trame principale, malheureusement, rien de bien marquant non plus.Le mot d'ordre général du jeu est "générique".En résumé,Everspace 2 prend le pari de ne pas capitaliser sur les forces du premier opus afin de les améliorer, mais de suivre la tendance du OW (semi open world ici) pour s'ouvrir à un plus large public.Lui faisant perdre toute identité propre.Les problèmes de performances et bugs mis à part, le jeu reste sympathique de par son gameplay souple et efficace, mais après l'excellent Everspace, je reste déçu.+ C'est beau!+ Vaisseau très maniable+ Challenge+ Bonne durée de vie si on s'accroche.- C'est très générique (dans les mécaniques de jeu)- Bande son- Problème de performances- Scénario oubliable- Un peu lassant vers la fin