Petit article perso juste pour vous toucher deux mots surJ'ai trouvé ce jeu absolument génial.Développé par, c'est un jeu à laqui exploite les contes scandinaves pour conter une histoire (particulièrement bien écrite) que le joueur peut découvrir au fur et à mesure de sa progression.On est sur quelque chose de bien moins cryptique que son inspiration principale mentionnée ci-dessus. Car oui, inspiration, c'est clairement le mot et beaucoup de passages et idées proviennent de Little Nightmares.MAIS, il le fait étonnamment bien parce qu'il s'approprie ces idées tout en apportant les siennes pour un résultat absolument convaincant.Dernier point, le jeu est absolument magnifique.Honnêtement, ça a été une petite claque de cette année. Pour tous les fans de Little Nightmares, je ne vous le recommanderai jamais assez trop !Il est dispo sur consoles et Steam.